Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές

Αναβρασμός σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κηφισιά και Διόνυσο, μετά τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων για παράνομες επιχειρήσεις εξόντωσης αγριογούρουνων από το Δασαρχείο Πεντέλης. Οι εθελοντές κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα.

15 Νοέ. 2025 21:12
Pelop News

Ανησυχία και οργή προκαλούν οι αναφορές φιλοζωικών και εθελοντικών οργανώσεων για παράνομες και επικίνδυνες επιχειρήσεις κυνηγιού αγριογούρουνων σε περιοχές της Πεντέλης, της Κηφισιάς και του Διονύσου. Όπως καταγγέλλουν, συνεργεία κυνηγών με όπλα και κυνηγόσκυλα έχουν αναπτυχθεί σε δάση κοντά σε κατοικημένες ζώνες, χωρίς καμία ενημέρωση των κατοίκων.

Οι «Φιλόζωοι Εθελοντές Εκάλης», οι «Εθελοντές Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου Αττικής» και η «Φιλοζωική Ένωση Κρυονερίου» υποστηρίζουν ότι το Δασαρχείο Πεντέλης οργάνωσε μέσα Νοεμβρίου επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων, παρά το γεγονός ότι το κυνήγι στο συγκεκριμένο περιαστικό δάσος απαγορεύεται. Στην επιστολή τους προς τις αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους δημόσιας ασφάλειας, καθώς το σημείο αποτελεί δημοφιλή χώρο περιπάτου για οικογένειες και πολίτες.

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας ζώων»

Οι οργανώσεις καταγγέλλουν πως δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση προς τους κατοίκους και πως άνθρωποι και αδέσποτα ζώα κινδυνεύουν από τους πυροβολισμούς των συνεργείων δίωξης. Επισημαίνουν ότι οι αγριόχοιροι της περιοχής είναι εξημερωμένοι και μη επιθετικοί, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο εξόντωσης όχι μόνο απάνθρωπη, αλλά και επικίνδυνη για την ισορροπία του οικοσυστήματος.

«Τα αγριογούρουνα δεν έχουν δείξει επιθετική συμπεριφορά. Μετά από τέτοιες επιθέσεις όμως, θα πάψουν να εμπιστεύονται τους ανθρώπους και θα γίνουν πραγματικά επικίνδυνα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν να σταματήσει άμεσα το κυνήγι και να ενταθεί η παγίδευση με κλωβούς και η μεταφορά των ζώων σε ασφαλές περιβάλλον, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Παράλληλα, καλούν τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου να συνεργαστούν με τις δασικές αρχές και να λάβουν μέτρα προστασίας για ανθρώπους και ζώα.

Στην εκτενή επιστολή τους υπενθυμίζουν πως τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει πληγεί από αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες άγρια ζώα, ενώ όσα επέζησαν βρήκαν καταφύγιο στα περιαστικά δάση της Πεντέλης.

Ζητούν ευθύνες και απαγόρευση αναπαραγωγής αγριόχοιρων

Οι φιλοζωικές ενώσεις προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να απαγορεύσει την εκτροφή και απελευθέρωση αγριόχοιρων από κυνηγετικούς συλλόγους, πρακτική που –όπως τονίζουν– έχει συμβάλει στον υπερπληθυσμό τους και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση των συγκρούσεων ανθρώπων και ζώων.

«Το πρόβλημα δεν λύνεται με σφαίρες», υπογραμμίζουν. «Χρειάζεται διαχείριση, συνεργασία και σεβασμός στη ζωή».

