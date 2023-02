Οργή στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν εν ψυχρώ ΑμΕΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρει η είδηση για αστυνομικούς στην Καλιφόρνια που πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα με ακρωτηριασμένα πόδια, σε ένα περιστατικό που προκαλεί οργή στις ΗΠΑ μετά από τα συνεχιζόμενα επεισόδια αστυνομικής βίας.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media φαίνονται αστυνομικοί να ανοίγουν πυρ και να σκοτώνουν έναν ανάπηρο άνδρα, που είχε εγκαταλείψει το καροτσάκι του και προσπαθούσε να ξεφύγει με τα ακρωτηριασμένα κάτω άκρα του.

Οι τρεις αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα του Χάντινγκτον Παρκ στο Λος Άντζελες καταγράφονται καθώς πυροβολούν οκτώ φορές κατά του Άντονι Λόουι Τζούνιορ, 36 χρόνων, πατέρας δύο παιδιών.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας είχε μαχαιρώσει κάποιον χωρίς να προκληθεί και προσπαθούσε να τους ξεφύγει.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λ.Α. ανέφερε ότι οι αστυνομικοί, που ανταποκρίθηκαν σε κλήση για μαχαίρωμα, βρήκαν «ένα ενήλικο θύμα, το οποίο έδωσε την περιγραφή ενός άνδρα μαύρου ενήλικου υπόπτου σε αναπηρικό καροτσάκι και την τελευταία φορά που τον είδαν να κινείται».

My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in

— WaFlo (@WaFlo998) January 28, 2023