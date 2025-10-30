Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
30 Οκτ. 2025 11:26
Pelop News

Σε χαμηλό τέμπο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να κατεβάζουν ταχύτητα μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +1,1%, ακολουθώντας την ραθυμία των διεθνών χρηματιστηρίων. Στο εσωτερικό η προσοχή είναι στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου των εισηγμένων. Στο εξωτερικό οι επενδυτές «ζυγίζουν» τη νέα μείωση επιτοκίων της Fed, καθώς και τις επακόλουθες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ και περιμένουν πλέον τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.024,43 μονάδες.

Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.023,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.030,26 μονάδες.

Rebound πήρε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτωτικό σερί, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων.

Με αυτό τον τρόπο «ψαλίδισε» τις απώλειες του Οκτωβρίου σε περίπου -0,4%, με την «μάχη» για το πρόσημο να παραμένει ζωντανή στις δύο συνεδριάσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας.

Σε περίπτωση που ανεβεί σε επίπεδα άνω των 2.034 μονάδων, τότε θα διεκδικήσει την 12η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

Κοντά στο +38% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ φέτος.
