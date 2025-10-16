Οριακή «σανίδα σωτηρίας» για τον Λεκορνί: Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής

Με τη στήριξη των Σοσιαλιστών και την υπόσχεση να παγώσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Μακρόν, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέφυγε την πτώση της κυβέρνησής του, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οριακή «σανίδα σωτηρίας» για τον Λεκορνί: Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής
16 Οκτ. 2025 13:44
Pelop News

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, δίνοντάς του προσωρινή πολιτική ανάσα. Υπέρ της πρότασης, που είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise), ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτησή της απαιτούνταν 289 ψήφοι.

Ο Λεκορνί κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του χάρη στη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο έδωσε θετική ψήφο μετά τη δέσμευσή του να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Η πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από τη ριζοσπαστική Αριστερά, απέτυχε για 18 μόλις ψήφους, σε μια οριακή διαδικασία που ανέδειξε τη ρευστότητα και τον κατακερματισμό της γαλλικής Βουλής.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία, ύστερα από νέα πρόταση μομφής που έχει καταθέσει το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, ωστόσο όλα δείχνουν πως και αυτή θα απορριφθεί.

Η δέσμευση του Λεκορνί να «βάλει στο ράφι» τη μεταρρύθμιση μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 αποδείχθηκε καθοριστική, προσφέροντάς του μια προσωρινή “σανίδα σωτηρίας” σε ένα κοινοβούλιο όπου οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και οι πολιτικές συμμαχίες εύθραυστες και μεταβαλλόμενες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Διπλό φονικό στη Φοικινούντα: Το δρομολόγιο και οι καταθέσεις οδήγησαν την ΕΛΑΣ στους 22χρονους
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ