Οριακή «σανίδα σωτηρίας» για τον Λεκορνί: Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, δίνοντάς του προσωρινή πολιτική ανάσα. Υπέρ της πρότασης, που είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise), ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτησή της απαιτούνταν 289 ψήφοι.

Ο Λεκορνί κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του χάρη στη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο έδωσε θετική ψήφο μετά τη δέσμευσή του να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Η πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από τη ριζοσπαστική Αριστερά, απέτυχε για 18 μόλις ψήφους, σε μια οριακή διαδικασία που ανέδειξε τη ρευστότητα και τον κατακερματισμό της γαλλικής Βουλής.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία, ύστερα από νέα πρόταση μομφής που έχει καταθέσει το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, ωστόσο όλα δείχνουν πως και αυτή θα απορριφθεί.

Η δέσμευση του Λεκορνί να «βάλει στο ράφι» τη μεταρρύθμιση μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 αποδείχθηκε καθοριστική, προσφέροντάς του μια προσωρινή “σανίδα σωτηρίας” σε ένα κοινοβούλιο όπου οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και οι πολιτικές συμμαχίες εύθραυστες και μεταβαλλόμενες.

