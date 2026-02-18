Οριστικά την Παρασκευή η μάχη για τους Άνδρες του ΝΟΠ

Η ΚΟΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της Β΄ φάσης της Water Polo League και είναι οριστικό ότι ο αγώνας του ΝΟΠ με την Γλυφάδα θα γίνει την Παρασκευή στο «Πεπανός» με ώρα έναρξης στις 19.00.

Η πατρινή ομάδα είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας και το θετικό είναι ότι ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

Το παιχνίδι ορίστηκε να σφυρίξουν οι Μιχάλης Μπιράκης, Αιγέας Παντελής. Παρατηρητής: Χρήστος Τσαρουχάς.

