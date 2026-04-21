Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του πρωθυπουργού ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο βουλευτής Λευκάδας της ΝΔ παίρνει τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, σηματοδοτώντας την πρώτη αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα στον συγκεκριμένο τομέα.

21 Απρ. 2026 14:00
Με θρησκευτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο ορκίστηκε την Τρίτη 21 Απριλίου ο Αθανάσιος Καββαδάς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ την ορκωμοσία τέλεσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο μετά την αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη, με την κυβέρνηση να περνά άμεσα στην κάλυψη του κενού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεν προβλέπεται τελετή παράδοσης – παραλαβής από τον απερχόμενο υφυπουργό.

Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός

Ο νέος υφυπουργός κατάγεται από το Κατωχώρι Λευκάδας, όπου και γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1962. Είναι πατέρας δύο παιδιών και η επαγγελματική του διαδρομή συνδυάζει στρατιωτική, επιχειρηματική και πολιτική πορεία. Υπηρέτησε από το 1983 έως το 2006 σε θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, από την οποία αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός, ενώ το 2016 ανακηρύχθηκε τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης: Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Παράλληλα, από το 1987 ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στη Λευκάδα, ιδρύοντας επιχείρηση εμπορίας ποτών με παρουσία τόσο στο νησί όσο και σε γειτονικές περιοχές. Στο ακαδημαϊκό του προφίλ προστίθεται και μεταπτυχιακός τίτλος στη Φιλοσοφία και τη Διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον οποίο απέκτησε το 2020.

Η πολιτική του διαδρομή

Η πρώτη του κάθοδος στην κεντρική πολιτική σκηνή έγινε στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λευκάδας με τη Νέα Δημοκρατία. Έκτοτε διατήρησε σταθερά τη μονοεδρική του νομού, επανεκλεγόμενος το 2019 και διπλά στις εκλογές του 2023. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, είναι ο μοναδικός βουλευτής της Λευκάδας που έχει κερδίσει τέσσερις συνεχόμενες φορές τη μονοεδρική μετά τη Μεταπολίτευση.

Στο κοινοβουλευτικό του έργο έχει περάσει από σειρά επιτροπών, ενώ στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο είχε εκλεγεί πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Έχει επίσης συμμετάσχει σε επιτροπές που σχετίζονται με την άμυνα, τις περιφέρειες, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας με άλλες χώρες.

Από τη Λευκάδα στο υπουργείο

Πριν από τη βουλευτική του πορεία, είχε ενεργή παρουσία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λευκάδας και στη συνέχεια διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγράφοντας από νωρίς διαδρομή με σταθερή δημόσια παρουσία.

Η ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί την πρώτη του είσοδο στην εκτελεστική εξουσία, μετά από πολυετή κοινοβουλευτική παρουσία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πώς θα κινηθεί σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, σε μια περίοδο όπου η αγροτική παραγωγή, το κόστος και η πίεση στην περιφέρεια παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Η τελευταία αυτή εκτίμηση προκύπτει από το βάρος που έχει σήμερα το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου και όχι από επίσημη τοποθέτηση του ίδιου.

