Οσα «είδε» η ΑΑΔΕ στην Πάτρα το Καρναβάλι – Για ποιους έρχονται «λυπητερές»

Ερχονται «λυπηρετές» μέσω… δελτίου Τύπου το οποίο πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα εντός των ημερών, μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν στην Πάτρα το τελευταίο διήμερο του Καρναβαλιού οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ.

Επικοινωνήσαμε με την Ανεξάρτητη Αρχή και μας συνέστησαν να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρις ότου ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των ελέγχων, οι οποίοι έγιναν εκτός της Πάτρας, σε Ξάνθη, Ρέθυμνο, Τύρναβο, Νάουσα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και φυσικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

1.000 ΕΛΕΓΧΟΙ

Αποσπάσαμε πάντως, κάποιες πληροφορίες που είναι δηλωτικές του εύρους της παραβατικότητας, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Καρναβάλι του 2025.

Ξεπέρασαν φέτος οι έλεγχοι τους 1.000 σε όλη την επικράτεια, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στην Πάτρα, όπου είχε καταφτάσει το πολυπληθέστερο κλιμάκιο της ΑΑΔΕ το Σάββατο και την Κυριακή της Αποκριάς.

Το 2025, για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, είχαν πραγματοποιηθεί 784 έλεγχοι, που όπως και φέτος ήταν εστιασμένοι σε εστιατόρια, κλαμπ, παμπ, νυχτερινά κέντρα αλλά και σε πάρτι και γκρουπ των καρναβαλικών παρελάσεων.

Ο «ΠΙΛΟΤΟΣ»

Οι παραβάσεις ανέρχονται σε εκατοντάδες και όλες καταχωρίζονταν αυτοστιγμεί στο Ειδικό Κέντρο Επιχειρήσεων, τον λεγόμενο «Πύργο Ελέγχου» της ΑΑΔΕ.

Σημειωτέον, ότι φέτος οι «ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής είχαν ως «πιλότο» τους την τεχνητή νοημοσύνη και διευκολύνθηκαν αφάνταστα από τα «εργαλεία» της στον εντοπισμό εκατοντάδων παραβατών.

Πάντως, ήταν αρκετοί οι ελεγχόμενοι που περίμεναν τις εφόδους της φορολογικής αρχής και απέφυγαν τις παραβάσεις. Ηταν κι άλλοι όμως, οι οποίοι νόμισαν ότι θα «ξεγλιστρήσουν» και αναμένεται πλέον να παραλάβουν τον… λογαριασμό.

Στέλεχος της ΑΑΔΕ ανέφερε στην «Π» ένα εκπληκτικό ποσοστό που αφορά ελέγχους που γίνονταν ξαφνικά και ελέγχους που προαναγγέλλονται, όπως π.χ. στην περίπτωση του Καρναβαλιού. Οταν οι εφοριακοί εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά, η παραβατικότητα ήταν αυξημένη κατά 272% σε ελέγχους οι οποίοι έγιναν σε νυκτερινά καταστήματα! Δηλαδή, κόβονται όλες οι αποδείξεις μόνο όταν αναγγέλλεται ένας έλεγχος…

ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την ΑΑΔΕ σε ελέγχους που αφορούσαν καρναβαλικά γκρουπ, τα οποία αριθμούσαν πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ράμπο» κινήθηκαν στοχευμένα, αξιοποιώντας αρκετές καταγγελίες που είχαν σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ένα γκρουπ, ποσά άνευ παραστατικών που καταβλήθηκαν για τις στολές, τα αδήλωτα πάρτι κ.ο.κ.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες της «Π», είναι σημαντικός ο αριθμός των παραβάσεων, αρκετές από τις οποίες χαρακτηρίστηκαν «προκλητικές» από στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής. «Σε όλους τους παραβάτες λίαν συντόμως θα ανακοινωθούν οι συνέπειες. Μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη η φοροδιαφυγή κάποιων καρναβαλικών γκρουπ, παρά των καταστημάτων» υπογράμμισε στην «Π» το ίδιο στέλεχος. Ειδικότερα, χαρακτήρισε «κραυγαλέα ασύδοτες» τις περιπτώσεις τριών γκρουπ που υπερέβαιναν τους τρεις χιλιάδες καρναβαλιστές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



