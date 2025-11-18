Όταν η τέχνη γίνεται προσφορά: Μεγάλη συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών η Φιλανθρωπική Συναυλία για τους Πυρόπληκτους της Αχαΐας. Μία πρωτοβουλία της Co2gether, η οποία στηρίζει τους πυρόπληκτους από τις πρώτες κιόλας ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς του καλοκαιριού. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μεγάλη πράξη προσφοράς, καθώς όλοι οι καλλιτέχνες συμμετείχαν εθελοντικά, με μοναδικό κίνητρο την ενίσχυση των συμπολιτών μας που δοκιμάστηκαν. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν σε είδος στους πυρόπληκτους πολίτες μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων.

Στη σκηνή ανέβηκαν, προσφέροντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή συμβολή:

Λένα Σουρμελή , Σοπράνο

, Σοπράνο Έλενα Φέντκο , Πιανίστα

, Πιανίστα Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού «Ροές»

BelCantes – Belles Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας

Παιδική χορωδία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείο Κάτω Αχαΐας

Δημοτικό Σχολείο Καμινίων

Περί Χορού Εμμέλεια

Οι ερμηνείες των συμμετεχόντων συγκίνησαν το κοινό, καθώς έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς, μέσα από την τέχνη τους.

Μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία αποτέλεσε η συμμετοχή εκπροσώπων των πυρόπληκτων πολιτών, του Κωνσταντίνου Σκόνδρα, Πρόεδρος της κοινότητας Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου και του Νίκου Σταυρόπουλου, πυρόπληκτος πολίτης Αχαΐας οι οποίοι αποτέλεσαν και τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Μετέφεραν στον κόσμο το ανθρώπινο αποτύπωμα της καταστροφής και της ανάγκης για στήριξη, μέσα από τα λόγια τους που μοιράστηκαν με το κοινό. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης τους πάνω στη σκηνή προβλήθηκαν και δύο βίντεο, μία παραγωγή της Co2gether, αφιερωμένα σε αυτούς τους δύο πολίτες.

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε και η συμμετοχή των εθελοντών πολιτικής προστασίας από το Σώμα Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας και το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες είχαν δυναμική παρουσία, υπενθυμίζοντας το τεράστιο έργο τους.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των εθελοντών της Τράπεζας Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι όχι μόνο προσέφεραν ουσιαστική υποστήριξη στη διοργάνωση, αλλά και ανέβηκαν στη σκηνή, παρουσιάζοντας μια μικρή συμβολική αναπαράσταση της καθημερινής, αθόρυβης αλλά κρίσιμης βοήθειας που συνεχίζουν να προσφέρουν στους πληγέντες. Η παρουσία τους υπενθύμισε στο κοινό τον σταθερό και συνεχή αγώνα τους για την ανακούφιση των πυρόπληκτων οικογενειών, δίνοντας μια ανθρώπινη διάσταση στη βραδιά.

Ακόμα, τη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν θερμό χαιρετισμό ο Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αχαΐας, ο Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, ο Βασίλης Καρβουνιάρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας και η Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Πολιτισμού, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιπλέον, σημαντικές προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της εκκλησίας παρευρέθηκαν και στήριξαν ενεργά αυτήν την προσπάθεια, δίνοντας ιδιαίτερο κύρος και μήνυμα ενότητας στη βραδιά. Ανάμεσα σε αυτούς ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μπιλιανός – εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, ο Σπύρος Κωνσταντάρας – Δήμαρχος Θέρμου, η Γεωργία Γραμματίκα – Γενική Γραμματέας Δήμου Θέρμου, η Ελένη Χριστοδουλοπούλου – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ερυμάνθου και η Ελένη Γκοτσοπούλου – Γενική Γραμματέας του Δήμου Ερυμάνθου.

Τον συντονισμό της συναυλίας πραγματοποίησε η Κατερίνα Αλεξοπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Co2gether, ενώ την καλλιτεχνική αφήγηση επιμελήθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία η Βάσια Μπουγάνη, υπεύθυνη διοικητικού προσωπικού της Co2gether.

Η συναυλία διοργανώθηκε εξ ολοκλήρου από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους της Co2gether, που για ημέρες εργάστηκαν ακούραστα, με στόχο να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι πυρόπληκτοι συμπολίτες μας. Χορηγός για την εκτύπωση προγραμμάτων και αφισών της συναυλίας ήταν το τυπογραφείο my mastoras.

Το κοινό ανταποκρίθηκε μαζικά, γεμίζοντας την αίθουσα και ενισχύοντας οικονομικά τον σκοπό. Αρκετοί συμπολίτες αγόρασαν εισιτήρια ακόμη κι αν δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το ανθρωπιστικό έργο. Η συναυλία αποτέλεσε μια μεγάλη αγκαλιά για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας και ένα παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η κοινωνία όταν ενώνεται για έναν κοινό σκοπό.

Η Co2gether ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν, όλους όσους βοήθησαν και όλους όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στη σημαντική αυτή προσπάθεια.

