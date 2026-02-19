«Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός

19 Φεβ. 2026 22:47
Συνέντευξη παραχώρησε ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να μιλάει για τον Πασχάλη Τερζή, την κουμπαριά με Βασίλη Μπισμπίκη και Δέσποινα Βανδή αλλά και για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας μεγάλος τραγουδιστής και θα είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέψει. Θα μας κάνει μεγάλο δώρο» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Κονταρός, πριν μιλήσει για τον ενδεχόμενο γάμο της Δέσποινας Βανδή.

«Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος. Θα το μάθετε κι εσείς» απάντησε ο καλλιτέχνης για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Η δική μου καθημερινότητα είναι όπως όλων των ανθρώπων. Τώρα τελευταία λίγο έχω ενεργοποιηθεί και προσπαθώ να γίνω λίγο καλύτερα, πηγαίνω κάθε μέρα στο γυμναστήριο, σε πισίνα. Καταρχήν εγώ «αυτοκτόνησα», ενώ πήγαινα καλά σταμάτησα να κάνω θεραπείες και ξανά έκατσα στο καροτσάκι. Τώρα λίγο πείσμωσα με τον εαυτό μου και ξανακάνω μια προσπάθεια.

Δυστυχώς, ακόμη δεν είμαστε σε καλό επίπεδο με την πρόσβαση και θα πρέπει και τα μαγαζιά και οι χώροι διασκέδασης, αλλά όχι μόνο οι χώροι διασκέδασης, παντού. Εμείς που έχουμε κινητικά προβλήματα να μη νιώθουμε μειονεκτικά. Να μπορούμε να πάμε παντού» τόνισε ο Μανώλης Κονταρός.

