Οταν «μιλούν» τα τείχη: Φως, ήχος και AI μετατρέπουν το Μεσολόγγι σε ζωντανό ιστορικό αφήγημα ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα και ειδικά η μικρή, αλλά Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και τιμούν τα 200 χρόνια από την Εξοδο. Τόσο τραγικό και γι΄ αυτό τόσο κορυφαίο γεγονός που καθόρισε την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης.

της ΑΜΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι πολιορκημένοι υπερασπιστές της πόλης, δεν παραδόθηκαν και ήξεραν πως θα οδηγηθούν στο θάνατο, αυτό που δεν ήξεραν ήταν πως θα οδηγούσαν την ιστορία της χώρας και του κόσμου ολόκληρου, στην Ελευθερία. Η νύχτα της Εξόδου πήρε τη θέση της διαπαντός ανάμεσα στις πολυτιμότερες νύχτες της ανθρωπότητας και το Μεσολόγγι από εκείνη τη στιγμή έγινε Ιδέα και Σύμβολο.

Σήμερα το Μεσολόγγι ξανασυστήνεται μέσω της Digital Innovations και της Videorythmos. Στα τείχη, με τη χρήση δυνατών βιντεοπροβολέων, είδαμε μορφές από τον οθωμανικό στρατό στην εξωτερική πλευρά (εκεί βρίσκονταν οι Οθωμανοί) και των πολιορκημένων στην εσωτερική πλευρά. Είναι αυτοί που η ιστορία θα κρατήσει ως «Εξοδίτες».

Στη συνέχεια, η πρόσοψη του Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου μετατράπηκε σε έναν «καμβά», πάνω στον οποίο προβλήθηκε όλη η εξιστόρηση, ξεκινώντας από τα Ορλωφικά και φτάνοντας μέχρι μετά την Εξοδο του Μεσολογγίου, προκειμένου να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που είχε και την καταλυτική επιρροή στην επίτευξη του σκοπού της Επανάστασης: Τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Κι όλα αυτά συνοδεύονται μαζί με προβολείς, λέιζερ και μία πολύ δυνατή ηχητική εγκατάσταση προκειμένου να αποδωθεί με τους ήχους της μάχης κατά τη διάρκεια της Εξόδου. Στον «καμβά» αυτόν, τον πολύ ιδιαίτερο, η εξιστόρηση για το τι έγινε στο Μεσολόγγι γίνεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Βλέπουμε δηλαδή αγωνιστές, γυναίκες του Μεσολογγίου, βλέπουμε ακόμη και τον ίδιο τον Ευγένιο Ντελακρουά, να μας μιλούν και να μας περιγράφουν τι συνέβη εκείνες τις μέρες. Το εγχείρημα βασίστηκε επάνω σε πίνακες κι ελαιογραφίες της εποχής και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης οι ήρωες μιλούν, αισθάνονται, κινούνται, μας κοιτούν στα μάτια και μας λένε με λεπτομέρειες όσα έζησαν. Η εμπειρία συλλεκτική, σταματάει ο χρόνος κι εσύ βρίσκεσαι μπροστά στην αλήθεια, στην ιστορία σου που πλέον έχει πρόσωπο και φωνή για να συνειδητοποιήσουμε όλοι την παγκόσμια ιστορική σημασία της Εξόδου.

Το εκπληκτικό βίντεο φέρει τη σφραγίδα του ηλεκτρολόγου μηχανικού-μηχανικού ΗΥ και υπευθύνου της Digital Innovations, Νικόλαου Πάχτα και του Γιώργου Ντούζα, διευθύνοντα συμβούλου της ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΑΕ. «Στόχος μας είναι να ζωντανέψουμε την ιστορία του Μεσολογγίου και της Εξόδου. Στα τείχη της πόλης, με τη χρήση σύγχρονων και δυνατών βιντεοπροβολέων, παρουσιάζουμε μορφές εκείνης της περιόδου, Ελληνες και ξένους, ενώ και η πρόσοψη του παλαιού νοσοκομείου του Μεσολογγίου μετατρέπεται στην ουσία σε έναν ”καμβά”, στον οποίο προβάλλεται η ιστορία της επανάστασης, από τα Ορλωφικά μέχρι και μετά την Εξοδο του Μεσολογγίου, προκειμένου να παρουσιάσουμε την καταλυτική επιρροή που είχε η θυσία των πολιορκημένων στην επίτευξη του μεγάλου στόχου της ελευθερίας της Ελλάδας», σχολίασε ο Νίκος Πάχτας και πρόσθεσε: «Ολα αυτά συνοδεύονται με σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να παρουσιαστεί στον επισκέπτη, αλλά και στον μόνιμο κάτοικο της πόλης το καλύτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα».

