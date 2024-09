Ουκρανία – Χάρκοβο: Φονική επίθεση για δεύτερη φορά στην ίδια πολυκατοικία ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία έπληξε σήμερα 24/9/2024 μια πολυώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο της νοτιανατολικής Ουκρανίας κατά την διάρκεια μιας επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες.

Από την επίθεση της Ρωσίας, προκλήθηκε ο θάνατος τουλάχιστον τριών ανθρώπων και ο τραυματισμός 22, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, ανέφεραν οι τοπικές αρχές στο Χάρκοβο.

Εντυπωσιακό, αλλά και αξιοπερίεργο, είναι το γεγονός ότι η ίδια πολυώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο πλήττεται για δεύτερη φορά από τη Ρωσία, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τέρεχοφ.

«Είχε σχεδόν επισκευασθεί, είχαν τοποθετηθεί παράθυρα, είχε γίνει η μόνωση και είχε ετοιμασθεί για την περίοδο θέρμανσης. Ο εχθρός την έπληξε για δεύτερη φορά», δήλωσε ο Τέρεχοφ.

«Οι στόχοι των ρωσικών βομβών ήταν μια πολυκατοικία, ένας φούρνος, ένα γήπεδο. Με άλλα λόγια, η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Η Ρωσία είναι τρομοκράτης και το αποδεικνύει καθημερινά με τις δικές της πράξεις, με την επιλογή της να διεξάγει πόλεμο και τις προσπάθειες να τον επεκτείνει», ανέφερε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X/Twitter, από τη Νέα Υόρκη στην οποία βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται τώρα μεγάλη συζήτηση για τις συλλογικές προσπάθειες για την ασφάλεια και το μέλλον. Αλλά πρέπει απλώς να σταματήσουμε την τρομοκρατία. Να έχουμε ασφάλεια. Για να έχουμε μέλλον», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία τρομοκρατεί την περιοχή του Χαρκόβου χωρίς να τιμωρείται …Άμεση επίθεση σε πολυκατοικία», δήλωσε ο διαμεσολαβητής της Ουκρανίας Ντμίτρι Λούμπινετς, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν μια τρύπα που είχε ανοίξει στο κτίριο.

russia strikes #Kharkiv again.

One of the bombs hit a high-rise building, killing at least 3 people and injuring 22.#RussiaIsATerroristState

It’s a shame we have to reiterate this after 2.5+ years of full-scale war, while the terrorists are still able to commit war crimes. pic.twitter.com/XCeoyABbUQ

— UNITED24 (@U24_gov_ua) September 24, 2024