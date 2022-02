Ουκρανία: «Δε θέλω να πεθάνω» λέει ένα μικρό αγόρι με δάκρυα στα μάτια

Το γιατί υπάρχει πόλεμος είναι μια ερώτηση που δεν απαντιέται εύκολα ή κάποιες φορές δεν μπορεί να απαντηθεί και καθόλου. Το να εξηγήσεις στα παιδιά κάτι τέτοιο είναι ακατόρθωτο.

Αυτή την στιγμή χιλιάδες παιδιά στην Ουκρανία προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό που ζητούν είναι να σταματήσει ο πόλεμος.

Οι Ουκρανοί πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να γλυτώσουν από την επίθεση ενώ μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι βρίσκονται σε απόγνωση, κλαίνε μπροστά στην κάμερα, υπό το φόβο του θανάτου.

«Δε θέλω να πεθάνω»

Η έκκληση ενός αγοριού στην Ουκρανία σπαράζει καρδιές.

Το μικρό παιδί μέσα από τα καταφύγια ζητά να σταματήσει ο πόλεμος και με δάκρυα στα μάτια λέει «δε θέλω να πεθάνω»

“I don’t want to die.”

Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 25, 2022