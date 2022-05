Ουκρανία – Ένοπλες δυνάμεις Κιέβου: «Ανεπιτυχείς οι επιθέσεις των Ρώσων στο Αζοφστάλ»

«Χωρίς επιτυχία συνεχίζονται οι προσπάθειες των Ρώσων να καταστρέψουν μονάδες του εργοστασίου χαλυβουργίας Αζοφστάλ. Σε ορισμένα σημεία οι επιθέσεις υποστηρίζονται κι από αεροσκάφη ώστε να καταληφθεί η περιοχή» διεμήνυσε σύμβουλος στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Αλεξάντρ Στούπαν, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στην εγκατάσταση χαλυβουργίας, ενώ την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι έπεσε και θερμοβαρική βόμβα στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης τόνισε, με τη σειρά του, στην ουκρανική τηλεόραση ότι διεξάγονται διαφόρων ειδών μάχες στο Αζοφστάλ, όπου «ζουν εκατοντάδες άμαχοι, ανάμεσά τους και 30 παιδιά».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν σφυροκοπούσαν το εργοστάσιο, αντίθετα ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για επανατοποθέτηση των στρατευμάτων.

«Η εγκατάσταση του Αζοφστάλ στέκει όρθια ακόμη» τόνισε, από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Παρά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η Μαριούπολη βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του Κρεμλίνου, αυτό δεν ισχύει. Το Αζοφστάλ παραμένει το τελευταίο οχυρό της Μαριούπολης» είχε πει, νωρίτερα, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στον χώρο του αχανούς εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, ανέφερε το απόγευμα της Τετάρτης o σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Νταβίντ Αραχάμια, μιλώντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty.

«Οι απόπειρες κατάληψης του εργοστασίου συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα. Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη στον χώρο του Αζοφστάλ» μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός επικαλούμενος τον Αραχάμια.

Μέχρι και απόψε το βράδυ η Ουκρανία παραμένει σε επαφή με τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται το Αζοφστάλ, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε πως διεξάγονται «σφοδρές μάχες» διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας, λίγο αφότου η Μόσχα δήλωσε πως δεν έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον αυτού του αχανούς εργοστασίου όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές.

Στο μεταξύ, σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσόφωνοι αυτονομιστές διακρίνεται έκρηξη πιθανόν από θερμοβαρική βόμβα στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ.

Όπως είπε, «το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης (και) η αεροπορία» συμμετέχουν σε αυτή τη ρωσική επίθεση καθώς και «πλοία που προσέγγισαν» στις ακτές, καθώς η περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας.

«Τα αγόρια μας είναι γενναία και υπερασπίζονται το οχυρό, όμως είναι πραγματικά δύσκολο», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, εκτιμώντας πως «έχοντας συγκρατήσει τον εχθρό» επί εβδομάδες, οι τελευταίοι μαχητές που έχουν οχυρωθεί στα υπόγεια του τεράστιου συγκροτήματος της μεταλλουργίας Αζοφστάλ «επέτρεψαν να κερδηθεί χρόνος».

the work of mortar crews that suppress the attempts of #Ukrainian militants at #Azovstal to fire from the plant. Such actions on their part are recorded and stopped promptly, #DPR #Russia #RussianSoldiers pic.twitter.com/6KXMDld4CJ

— cooper (@coope125) May 4, 2022