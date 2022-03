Ουκρανία: H τελευταία φωτογραφία της 24χρονης δημοσιογράφου και του εικονολήπτη του Fox News πριν σκοτωθούν ΦΩΤΟ

Η Ολεκσάνδρα Κουσνίνοβα εργαζόταν με το αμερικανικό δίκτυο από την ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και οι δύο έπεσαν νεκροί από πυρά στην ουκρανική πρωτεύουσα

Η νεαρή γυναίκα, φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της στην ίδια επίθεση που σκοτώθηκε ο εικονολήπτης του Fox News, Πιέρ Ζακρέβσκι, έπεσε νεκρός ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ κοντά στο Κίεβο.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για νεκρή 24χρονή δημοσιογράφο στο Κίεβο

I will effort to get as much of this on TV to help Ukrainians in every way possible. Keep Smiling. Pierre pic.twitter.com/StinVdSfFK

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman – Oleksandra Kuvshinova – Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D

— Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) March 15, 2022