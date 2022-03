Ουκρανία: Η Google εξοπλίζει το Android με σύστημα προειδοποίησης για βομβαρδισμούς

Προειδοποιήσεις για επικείμενους αεροπορικούς βομβαρδισμούς θα λαμβάνουν οι χρήστες κινητών Android στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Google, η οποία συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Κιέβου για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

«Είναι τραγικό το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία βασίζονται σε προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο» γράφει σε εταιρικό ιστολόγιο ο Κεντ Ουόκερ, πρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων της Google.

Η νέα λειτουργία θα βασιστεί στο σύστημα προειδοποίησης της ουκρανικής κυβέρνησης και θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία που αναπτύχθηκε για σύστημα της Google που προειδοποιεί για σεισμούς, έγραψε στο Twitter ο Ντέιβιντ Μπερκ, αντιπρόεδρος μηχανικής της εταιρείας.

Το νέο σύστημα ενεργοποιήθηκε την Τρίτη και τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες στην Ουκρανία, ανέφερε.

The system leverages our low latency alert mechanism we built for earthquake alerts. The air raid system is supplemental to, and shares the same triggers used for, the country's existing air raid alert systems. 2/3

— Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022