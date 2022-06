Ουκρανία: Και Έλληνας φωτορεπόρτερ στην δημοσιογραφική αποστολή της  Bild που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση ΒΙΝΤΕΟ

Την δημοσιογραφική κάλυψη στον πόλεμο που διαδραματίζεται στην Ουκρανική χώρα που κάνει η γερμανική Bild, καταγγέλλει ότι δημοσιογραφική της αποστολή, δέχτηκε επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία, κατά την διάρκεια ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το γερμανικό ΜΜΕ, η επίθεση στους δημοσιογράφους έγινε όταν εκείνοι προσπαθούσαν να φύγουν από την περιοχή Λυσιτσάνσκ, ενώ ανάμεσα στα μέλη περιλαμβάνεται και ο Έλληνας φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης.

Τότε, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δέχτηκε πυροβολισμούς, ενώ έσπασε και ένα τζάμι, όμως δεν τραυματίστηκε κανένα από τα μέλη της αποστολής.

Επίσης, σύμφωνα με την Bild, στην συγκεκριμένη πόλη μαίνονται σφοδρές μάχες, ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους, ενώ έχουν ακουστεί αρκετές εκρήξεις στη περιοχή, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις κλιμακώνονται.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο από την επίθεση που δέχτηκε η δημοσιογραφική αποστολή της Bild:

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD 👇 pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 22, 2022