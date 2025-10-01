Ουκρανία: Κύμα κακοκαιρίας με 9 νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Ουκρανία: Κύμα κακοκαιρίας με 9 νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ
01 Οκτ. 2025 10:27
Pelop News

Εκτός από τα δεινά του πολέμου σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» την Ουκρανία με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή του εννέα άνθρωποι.

Συγκεκριμένα εννέα νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, στα νότια της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Εγκλωβισμένοι στις πλημμύρες στην Οδησσό


Όλη τη νύχτα διασώστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό ατόμων που είχαν παγιδευτεί λόγω των πλημμυρών, στη μετακίνηση αυτοκινήτων και την άντληση υδάτων από κτίρια, διευκρίνισε η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στο Telegram.

Παράλληλα η υπηρεσία δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν αυτοκίνητα βυθισμένα στα νερά, όπως και διασώστες να βοηθούν πολίτες να απεγκλωβιστούν από ένα πλημμυρισμένο λεωφορείο. Συνολικά παρασχέθηκε βοήθεια σε 362 ανθρώπους, σημείωσε η υπηρεσία.

Ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ είχε δηλώσει στη διάρκεια της νύκτας ότι σε επτά ώρες έπεσε στην πόλη ποσότητα νερού που κανονικά καταγράφεται σε δύο μήνες. “Κανένα δίκτυο όμβριων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο όγκο”, πρόσθεσε.
