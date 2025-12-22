Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις στα ουκρανικά λιμάνια, σε απάντηση στις επιχειρήσεις του Κιέβου.

22 Δεκ. 2025 15:34
Η περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, στοχοθετήθηκε ξανά σήμερα με πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές, ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο ρωσικός στρατός έχει πλήξει λιμάνια, γέφυρες και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτήν την περιοχή στη νότια Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις στα ουκρανικά λιμάνια, σε απάντηση στις επιχειρήσεις του Κιέβου.

Τα σημερινά πλήγματα είχαν στόχο «ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές» όπως και «αποθήκη που περιείχε λιπάσματα και αγροτικό υλικό» και προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ.


Επίσης προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε πάνω από 120.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τις αρχές. Η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK ανακοίνωσε ότι εργάζεται «εντατικά» για την αποκατάσταση του δικτύου.

«Ο εχθρός δεν σταματά να πλήττει την περιφέρεια της Οδησσού. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει τη ναυτιλιακή επιμελητεία εξαπολύοντας συστηματικές επιθέσεις κατά ενεργειακών και λιμενικών υποδομών», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Ανοικοδόμησης Ολέξι Κουλέμπα.

Το Σάββατο, είχε ήδη γνωστοποιήσει πάνω από 500 επιθέσεις που είχαν στόχο κυρίως τις λιμενικές υποδομές και τις υποδομές επιμελητείας στην περιφέρεια αυτή μόνο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι θέλει «να σπείρει το χάος, για να ασκήσει πίεση στη διάρκεια του χειμώνα στον πληθυσμό της Οδησσού και στους Ουκρανούς».

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, τα 58 από τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Η εντατικοποίηση των πληγμάτων στην περιφέρεια της Οδησσού σημειώνεται ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις με drones που είχαν στόχο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει επανειλημμένως τους τελευταίους μήνες ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερα αυτό του Νοβοροσίσκ.

