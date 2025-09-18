Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα
18 Σεπ. 2025 17:33
Στην Ουκρανία πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στα ανατολικά της χώρας κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Το Κίεβο παρέλαβε τις σορούς 1.000 στρατιωτών από τη Μόσχα

Η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που άρχισε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με την Ρωσία, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περισσότεροί από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Σε μια ανακοίνωση του το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.
