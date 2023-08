Ουκρανία: Συζητήσεις με τη Σουηδία για εφοδιασμό με μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Συζητήσεις φαίνεται πως έχει ξεκινήσει η Ουκρανία με τη Σουηδία, για εφοδιασμό με μαχητικά αεροσκάφη Gripen.

Η Ουκρανία έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Σουηδία για το ενδεχόμενο να εφοδιαστεί με μαχητικά αεροσκάφη Gripen, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Σουηδό πρωθυπουργό στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία έξω από την Στοκχόλμη.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Σουηδία και όπως είπε ο ίδιος βρίσκεται εκεί για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, τη βασιλική οικογένεια και άλλους αξιωματούχους για να τους ευχαριστήσει για την υποστήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας.

Olena and I arrived in Sweden.

There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.

Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine 🇺🇦🇸🇪

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023