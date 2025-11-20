Ουκρανία: Θλίψη στο Τερνόπιλ για τα ρωσικά πλήγματα, στους 26 οι νεκροί

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε  «σοκαρισμένος» από την επίθεση  στο Τερνόπιλ.

Ουκρανία: Θλίψη στο Τερνόπιλ για τα ρωσικά πλήγματα, στους 26 οι νεκροί
20 Νοέ. 2025 10:54
Pelop News

Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας εναντίον αμάχων, μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην χώρα από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Νεότερη επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για 26 νεκρούς ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αγνοείται η τύχη 22 ανθρώπων στο σημείο της χθεσινής ρωσικής επίθεσης, σε πολυκατοικία.

«Έως τώρα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 26 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Από τα ρωσικά πλήγματα άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε  «σοκαρισμένος» από την επίθεση  στο Τερνόπιλ.

«Η φρίκη των ισχυρών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση σμηνών drones διαπιστώνεται εκ νέου με οδυνηρό τρόπο» στην Ουκρανία, ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ.

Δήλωσε «ιδιαίτερα σοκαρισμένος από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στο Τερνόπιλ, μια πόλη στη δυτική Ουκρανία που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή» όπου μαίνονται οι μάχες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Ο Κυρανάκης στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό – Τι είπε ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος
13:27 Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Πλημμύρες, υπερχειλίσεις και εκτεταμένες ζημιές σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά
13:27 Το αναπηρικό κίνημα σε θέση μάχης – Συγκέντρωση στις 3 Δεκεμβρίου στην Πάτρα
13:23 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας
13:19 Πάτρα: Ο εορτασμός της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων – Οι δράσεις της Περιφέρειας
13:11 Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Συγκλονίζει η χήρα – Μιλά για δύο προηγούμενες επιθέσεις
13:09 Ελβετία: Αναζητά 85.000 εργαζόμενους, οι μισθοί ξεκινούν από 3.500 ευρώ
13:05 Αγρίνιο: Σύλληψη δύο ανδρών για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης – Αναζητείται συνεργός ΦΩΤΟ
13:01 Ο Τσιτσιπάς πήρε κλήση λόγω ταχύτητας, δείτε με πόσο έτρεχε
12:57 Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Οδηγείται στο Αυτόφωρο
12:55 Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ
12:50 Ζητούμενο η βελτίωση για τον Προμηθέα
12:42 Βορειοδυτική Ελλάδα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Προβλήματα ήδη σε Ήπειρο και Ιόνιο
12:31 Λουτράκι: Καταγγελία δασκάλας για «θωπεία» από 6χρονο – ΕΔΕ και προανακριτική έρευνα
12:21 Αίγιο: 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται για επίθεση σε 17χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
12:20 Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, το μήνυμα Πιερρακάκη
12:13 Οι τελικές ημερομηνίες για πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου
12:06 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, τι δηλώνουν οι φορείς
12:01 Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ψηφιακή κλήση στον Τσιτσιπά για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα
12:00 Πάτρα – Ανάπλαση Λαδόπουλου: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύμβαση μιας νέας πολιτείας διοίκησης, πολιτισμού και αναψυχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ