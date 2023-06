Ουκρανία: ΒΙΝΤΕΟ από την καταστροφή του φράγματος και την ανεξέλεγκτη ροή νερού στη Χερσώνα

Περίπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή της Χερσώνας στην Ουκρανία μετά την ανατίναξη του φράγματος με τα βίντεο να σοκάρουν.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός για πλημμύρες και εκκενώσεις χωριών μετά την ανατίναξη φράγματος

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «ανατίναξαν» το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα (Χερσώνα, νότια), ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιοχής έκαναν λόγο «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το φράγμα έχει καταστραφεί τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι ολοσχερώς, και η περιοχή πλημμυρίζει. Το TASS επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, ενήμερη για τις εξελίξεις. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε από την πλευρά του επικαλούμενο τον φιλορώσο δήμαρχο της Νόβα Καχόβκα ότι το ανώτερο τμήμα του φράγματος καταστράφηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό.

Το Κίεβο έκανε λόγο για «ανατίναξη του φράγματος από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής». Η διοίκηση νότιου τομέα των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων ανέφερε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Το φράγμα αυτό είχε υποστεί ήδη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου

Δεν θεωρείται πως το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια –το μεγαλύτερο της Ευρώπης– διατρέχει «κρίσιμο κίνδυνο» λόγω της κατάρρευσης του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, δήλωσε φιλορώσος αξιωματούχος στην περιφέρεια αυτή της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ανατινάχθηκε» σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν– εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

