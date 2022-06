Ουκρανία: Βίντεο καταγράφει τα λεπτά της επίθεσης ρωσικών πυραύλων σε στρατιωτική βάση – Τέσσερις τραυματίες

Ο Ρωσικός στρατός εμβόλισε με πυραύλους στρατιωτική βάση δυτικά της Ουκρανίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων τεσσάρων ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι η Ρωσία έπληξε με πυραύλους τη στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ στη δυτική Ουκρανία με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν.

54 Missile Strikes on #Ukraine by Russian forces

⚡️20 missiles fired near #Chernihiv – operational information

⚡️24 missiles hit the suburbs of #Zhytomyr – city mayor

⚡️6 missiles launched from the Black sea on #Lviv region

⚡️4 Iskanders launched on #Kharkiv https://t.co/VdYg3ePTWk

