Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης του αγωγού Druzhba στο Ταταρστάν

Ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) πραγματοποίησαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σταθμό άντλησης πετρελαίου Kaleikino κοντά στο Almetyevsk, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα.

Σύμφωνα με πηγές της SBU, η επίθεση προκάλεσε τουλάχιστον έξι εκρήξεις, ακολουθούμενες από μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου και εγκαταστάσεις. Ο σταθμός Kaleikino αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου, συγκεντρώνοντας ροές από Δυτική Σιβηρία και περιοχή Βόλγα και τροφοδοτώντας τον αγωγό Druzhba, μέσω του οποίου εξάγεται περίπου το 30% του ρωσικού αργού προς εξαγωγές.

Η ρωσική πλευρά ανέφερε ότι οι αεράμυνες κατέρριψαν drones πάνω από το Ταταρστάν, με πτώση συντριμμιών να προκαλεί πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, ενώ η Transneft επιβεβαίωσε ζημιές στον σταθμό.

Η ενέργεια αυτή εντείνει τις εντάσεις με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες κατηγορούν το Κίεβο ότι εμποδίζει τη ροή ρωσικού πετρελαίου προς τα διυλιστήριά τους. Η μεταφορά μέσω Druzhba διακόπηκε από τις 27 Ιανουαρίου 2026, μετά από ρωσική (κατά το Κίεβο) επίθεση σε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο, η Ουκρανία είχε επιτρέψει τη συνέχιση της διέλευσης ρωσικού πετρελαίου μέσω του εδάφους της, ενώ είχε διακόψει τη ροή φυσικού αερίου από το 2025.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία απείλησαν να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία – που καλύπτει περίπου το 70% των εισαγωγών της – εάν δεν αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κρίσιμο για την Ουκρανία, καθώς το ήμισυ των μονάδων παραγωγής έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισε τη διακοπή «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας» και δήλωσε ότι θα ασκήσει βέτο στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στο ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, έως ότου αποκατασταθεί η ροή.

Ο αγωγός Druzhba εξαιρέθηκε από τις ευρωπαϊκές απαγορεύσεις εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή του 2022, για να δοθεί χρόνος απεξάρτησης σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, χρόνος που – κατά την ΕΕ – δεν αξιοποιήθηκε πλήρως από Ουγγαρία και Σλοβακία.

