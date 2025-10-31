Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Οπως αποκαλύπτει σήμερα σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times, οι ΗΠΑ ακύρωσαν μια προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία,

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η οποία επικαλείται ανθρώπους με γνώση του θέματος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτόν τον μήνα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στον «πάγο», αφού η Μόσχα επέμεινε στις απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης περισσότερου εδάφους από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει το αίτημα της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές.

Λίγες μέρες μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ένα σημείωμα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τις ίδιες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των «βασικών αιτίων» της εισβολής, όπως τις αποκαλεί ο Πούτιν, που περιλαμβάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, δραστική μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη σύνοδο κορυφής μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά την οποία ο Ρούμπιο είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν έδειχνε καμία προθυμία για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν θα αποσύρει πρώτα τα στρατεύματά της από επιπλέον εδάφη, όπως ζήτησε η Μόσχα.

