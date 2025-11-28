Ουκρανικό: Τι «κρύβουν« τα σχόλια Πούτιν για το ειρηνευτικό σχέδιο

Αμφιβολίες εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να διαμορφώσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση σε ένα νέο κείμενο 28 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, ο Πούτιν είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηριστεί το έγγραφο ως συνθήκη. Σχετικά με τη στάση του για την περιοχή του Ντονμπάς, δήλωσε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις μάχες μόνο όταν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της.

Ο Πούτιν θα μπορούσε να πει κανείς ότι απλώς απέρριψε το σχέδιο ειρήνευσης που επεξεργάστηκαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι, στην Γενεύη. Η προσέγγισή του είναι διπλωματικά αρνητική. «Θα ήταν αγένεια να μιλήσουμε για οποιεσδήποτε τελικές εκδοχές [του σχεδίου], αφού δεν υπάρχουν», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου κατά την επίσκεψή του στο Κιργιστάν την Πέμπτη.

Δεν υπάρχει σχέδιο συμφωνίας

«Δεν υπήρξε κανένα σχέδιο [ειρηνευτικής] συνθήκης. Υπήρχε ένα σύνολο ερωτημάτων που προτάθηκαν για συζήτηση και τελική διαμόρφωση». Τεχνικά μιλώντας έχει δίκιο. Μια πρόταση δέχτηκε αλλά οφείλει να απαντήσει. Και το έκανε επιβεβαιώνοντας το πάγιο αίτημα για το Ντονμπάς. Στην πραγματικότητα απάντησε με τις δικές του κόκκινες γραμμές στις κόκκινες γραμμές των Ευρωπαίων και των Ουκρανών.

Με ευγένεια επίσης επιβεβαίωσε ότι θα δεχτεί την αμερικανική αντιπροσωπεία. Πίσω από τις λέξεις είπε «αλλά μην περιμένετε και πολλά πολλά». Τα σχόλιά του υποδηλώνουν ότι παραμένει στην ίδια γραμμή που ακολουθεί και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ότι εμφανίζεται έτοιμος να διαπραγματευτεί ενώ παραμένει αμετακίνητος σε σκληρές απαιτήσεις. Παράλληλα, η Ρωσία σημειώνει σταδιακή πρόοδο στο πεδίο της μάχης, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Πούτιν είπε ότι η λίστα των 28 σημείων με «πιθανές συμφωνίες» που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα προέκυψε από συζήτηση με «Αμερικανούς διαπραγματευτές» πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα, και ότι η Μόσχα την έλαβε «μέσω ορισμένων διαύλων». Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις.

Η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων πρόσφερε σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, γεγονός που ανησύχησε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι συμφώνησαν σε μια τροποποιημένη εκδοχή 19 σημείων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

H Κριμαία

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η διεθνής νομική αναγνώριση της Κριμαίας —η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014— και του Ντονμπάς —όπου οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν ολόκληρη την περιοχή Λουγκάνσκ και μέρος της περιοχής Ντονέτσκ— ως ρωσικού εδάφους είναι καθοριστική. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει και τις δύο περιοχές ως ουκρανικές.

Ο Ρώσος πρόεδρος άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι η Μόσχα επιδιώκει όχι μόνο μια διευθέτηση στην Ουκρανία αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας, σημειώνουν οι Financial Times. «Έχει νόημα να μιλήσουμε και να βάλουμε κάποια σημεία σε τάξη σχετικά με ζητήματα πανευρωπαϊκής ασφάλειας», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και πιθανώς ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το ποιοι θα συμμετέχουν από την αμερικανική πλευρά.

Η ουκρανική ηγεσία έχει εκφράσει επιφυλακτική υποστήριξη για την αναθεωρημένη εκδοχή 19 σημείων του αμερικανικού σχεδίου, η οποία μετρίασε ή αφαίρεσε αρκετά μέτρα που το Κίεβο θεωρούσε απαράδεκτα.

Οι ουκρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες θα συναντηθούν ξανά στο τέλος της εβδομάδας για να «χτίσουν πάνω στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη Γενεύη», έγραψε στο X την Πέμπτη ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, είπε την Πέμπτη ότι το Κίεβο εξακολουθεί να εργάζεται για την οργάνωση μιας συνάντησης με τις ΗΠΑ «στο ανώτατο επίπεδο». Το Κίεβο έχει επιμείνει ότι τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, θα πρέπει να διαπραγματευτούν απευθείας από τον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

«Αθώος» ο Γουίτκοφ

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έδειξε μεροληψία υπέρ της Μόσχας κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τις παράλογες. Ο Γουίτκοφ επικρίθηκε έντονα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη διαρροή ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία συμβούλευε έναν σύμβουλο του Κρεμλίνου σχετικά με το πώς ο Πούτιν έπρεπε να διεξαγάγει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απειλές στην Ευρώπη

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα προετοιμάσει ένα σύνολο μέτρων αντιποίνων ως απάντηση σε ενδεχόμενες κατασχέσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Ο ένοικος του Κρεμλίνου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με την Le Figaro.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα , ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο σε αυτόν τον τομέα.

