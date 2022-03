Ουκρανοί εργάτες και κάτοικοι «μπλοκάρουν» πυρηνικό εργοστάσιο για να μην πέσει στα χέρια της Ρωσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που ανηρτήθησαν στη σελίδα που διατηρεί η κοινότητα της περιοχής στο Facebook δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος που κρατώντας ουκρανικές σημαίες, μπλόκαραν τον δρόμο που οδηγεί στο εργοστάσιο.

Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν την πρόσβαση στο πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Ενερχοντάρ στα νότια της Ουκρανίας καθώς -οι ρωσικές μονάδες προωθούνται προς τα εκεί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο απορριματοφόρα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να μπλοκάρουν τον δημόσιο δρόμο.

Πολίτες με σημαίες στα χέρια σταματούν τα τανκς της Ρωσίας

Παράλληλα πολίτες της Χερσώνας στέκονται απέναντι από τα τανκς της Ρωσίας που έχουν παραταχθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, κρατώντας στα χέρια τους τη σημαία της χώρας τους.

Όπως βλέπεται στο βίντεο οι Ουκρανοί αγνοούν τα όπλα των ρώσων στρατιωτών, δεν σκέφτονται ούτε μια στιγμή ότι μπορεί να ανοίξουν πυρ εναντίον τους και τους ζητούν να φύγουν από τη χώρας τους. Σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανοί δηλώνουν στο Πούτιν ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραδοθούν ακόμα κι αν η τεραστία πολεμική τους μηχανή καταλάβει ολόκληρη τη χώρα.

The people in #Kherson do not meet invaders with flowers. pic.twitter.com/fXC2g88qRn

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022