«Ούτε νεκρός»! Ο Στάθης Σχίζας το ξέκοψε για τα ριάλιτι

Πλέον καμία σχέση με τα ριάλιτι δεν θέλει να έχει ο Στάθης Σχίζας. Ο πρώην νικητής του Survivor συμμετείχε πρόσφατα στο Exathlon, όμως δεν έμεινε για πολύ, λόγω ενός τραυματισμού. Μιλώντας για την εμπειρία του με τα ριάλιτι, τόνισε πως δεν θα έπαιρνε ξανά μέρος, καθώς πλέον έχει άλλες προτεραιότητες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», αναφέρθηκε αρχικά, στην πρόσφατη εμπειρία του στον Άγιο Δομίνικο και στη συνέχεια ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. «Έκανα ένα πέρασμα από το Exathlon για λίγο, έσπασα το χέρι μου και γύρισα. Ήταν ένα ωραίο πρότζεκτ, άδικα έκανε τόσο χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο Γιώργος Καράβας, παρόλο που νόμιζα ότι δεν θα ταιριάξει, με εξέπληξε ευχάριστα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα ριάλιτι και το ενδεχόμενο να πήγαινε ξανά, είπε: «Τελείωσα με τα ριάλιτι. Ήδη έχω πολλές δουλειές, ετοιμάζω και καινούριο μαγαζί. Ούτε νεκρός δεν θα ξαναπήγαινα στο Survivor. Κουράστηκα, ο κύκλος έκλεισε. Όταν έχεις μια καλή εμπειρία από κάτι, καλό είναι να μην το τραβάς άλλο».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για την Ιωάννα Τούνη και τα σχόλια που γίνονται για εκείνη και τη νέα της σχέση, ο Στάθης Σχίζας τόνισε: «Άμα είσαι μητέρα, απαγορεύεται να προχωρήσεις στη ζωή σου; Αυτά είναι του 1856. Εννοείται ότι πρέπει να προχωρήσει στη ζωή της».

