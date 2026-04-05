«Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο

Με την παρέμβαση αυτή, τα επιτόκια που εφαρμόζονται στις πάγιες ρυθμίσεις παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2024, αποτρέποντας νέα επιβάρυνση των οφειλετών, παρά τις διακυμάνσεις στην αγορά χρήματος.

«Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
05 Απρ. 2026 23:04
Pelop News

Την παράταση του μέτρου στήριξης για τους οφειλέτες που εξυπηρετούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε δόσεις προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Με την παρέμβαση αυτή, τα επιτόκια που εφαρμόζονται στις πάγιες ρυθμίσεις παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2024, αποτρέποντας νέα επιβάρυνση των οφειλετών, παρά τις διακυμάνσεις στην αγορά χρήματος.

Λεπτομέρειες της ρύθμισης

Σύμφωνα με την τροπολογία:

  • Από 1η Απριλίου 2024 έως 30 Απριλίου 2027, τα επιτόκια των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένουν αμετάβλητα.
  • Τα επιτόκια που διατηρούνται σταθερά είναι:
    • 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις
    • 5,84% για ρυθμίσεις άνω των 12 δόσεων
  • Σε περίπτωση δεύτερης υπαγωγής σε ρύθμιση, τα επιτόκια ορίζονται σε:
    • 5,84% για έως 12 δόσεις
    • 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις

Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλες τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013, αποτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή τους προς τα πάνω λόγω της ανόδου του κόστους χρήματος.

Στόχος της παρέμβασης

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι:

  • Να διατηρηθούν «ζωντανές» οι ρυθμίσεις, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δόσεων.
  • Να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.
  • Να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων οφειλετών.

Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλέτες προστατεύονται από πιθανές αυξήσεις του κόστους χρήματος, ενώ παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα ομαλής εξόφλησης των οφειλών τους.

Το πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας

Η διεθνής οικονομική κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και ενδεχόμενο νέο κύμα πληθωρισμού. Σε περίπτωση που αυτές οι τάσεις επιβεβαιωθούν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, γεγονός που θα επηρεάσει το τραπεζικό κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, το «πάγωμα» των επιτοκίων στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους οφειλέτες, προστατεύοντάς τους από ένα ενδεχόμενο νέο κύμα επιβαρύνσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ