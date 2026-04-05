«Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο

Την παράταση του μέτρου στήριξης για τους οφειλέτες που εξυπηρετούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε δόσεις προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Με την παρέμβαση αυτή, τα επιτόκια που εφαρμόζονται στις πάγιες ρυθμίσεις παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2024, αποτρέποντας νέα επιβάρυνση των οφειλετών, παρά τις διακυμάνσεις στην αγορά χρήματος.

Λεπτομέρειες της ρύθμισης

Σύμφωνα με την τροπολογία:

Από 1η Απριλίου 2024 έως 30 Απριλίου 2027 , τα επιτόκια των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένουν αμετάβλητα .

, τα επιτόκια των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένουν . Τα επιτόκια που διατηρούνται σταθερά είναι: 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις 5,84% για ρυθμίσεις άνω των 12 δόσεων

Σε περίπτωση δεύτερης υπαγωγής σε ρύθμιση, τα επιτόκια ορίζονται σε: 5,84% για έως 12 δόσεις 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις



Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλες τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013, αποτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή τους προς τα πάνω λόγω της ανόδου του κόστους χρήματος.

Στόχος της παρέμβασης

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι:

Να διατηρηθούν «ζωντανές» οι ρυθμίσεις , μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δόσεων.

, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δόσεων. Να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης , ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων οφειλετών.

Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλέτες προστατεύονται από πιθανές αυξήσεις του κόστους χρήματος, ενώ παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα ομαλής εξόφλησης των οφειλών τους.

Το πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας

Η διεθνής οικονομική κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και ενδεχόμενο νέο κύμα πληθωρισμού. Σε περίπτωση που αυτές οι τάσεις επιβεβαιωθούν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, γεγονός που θα επηρεάσει το τραπεζικό κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, το «πάγωμα» των επιτοκίων στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους οφειλέτες, προστατεύοντάς τους από ένα ενδεχόμενο νέο κύμα επιβαρύνσεων.

