Παίδων «Αγία Σοφία»: Στη ΜΕΘ με γρίπη 4χρονο αγόρι

Το 4χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή και οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν

Παίδων «Αγία Σοφία»: Στη ΜΕΘ με γρίπη 4χρονο αγόρι
28 Ιαν. 2026 10:12
Pelop News

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από χθες, Τρίτη, αγόρι ηλικίας 4 ετών, το οποίο διαγνώστηκε με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί, που διαμένει σε περιοχή της Αττικής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του. Κατά την άφιξή του φέρεται να υπέστη ανακοπή, ωστόσο οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και κατάφεραν να το ανατάξουν.

Την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την προηγούμενη εβδομάδα με σοβαρή επιπλοκή από γρίπη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, προχθές επιχειρήθηκε αποσωλήνωσή της, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της κλινικής της εικόνας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είχε γνωστοποιήσει ότι καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, σημαντικό ποσοστό των περιστατικών χαρακτηρίζεται σοβαρό, ενώ αρκετά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ έχει επαναλάβει συστάσεις που αφορούν τον εμβολιασμό κατά της γρίπης, την έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου και την εφαρμογή βασικών μέτρων προστασίας, όπως η αναπνευστική υγιεινή, ο καλός αερισμός των χώρων και η αποφυγή συνωστισμού σε περίπτωση συμπτωμάτων.

