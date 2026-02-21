Πάλεψε, αλλά ηττήθηκε ο Ερμής, άρεσαν οι “μικροί”

Αγωνιζόμενος με πολλούς νεαρούς ο Ερμής άφησε καλές εντυπώσεις και πάλεψε, αλλά ηττήθηκε με 3-1 (20-25, 14-25, 25-21, 14-25) σετ από την Γλυφάδα, για την 18η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε και την ευκαιρία να βρεθεί πιο ψηλά στην βαθμολογία.

Η πατρινή ομάδα που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Δρακόπουλο-Κανελλόπουλο έδωσε χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς Σταμούλη, Βίτσιο, Παρδαλάκη, Καραπίτα και Μπαιλο οι οποίοι έδειξαν ότι αν συνεχίσουν την δουλειά μπορούν να κάνουν πολλά πράγματά στο μέλλον

Ο Ερμής βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ, αντέδρασαν στη συνέχεια και πήραν το τρίτο σετ μειώνοντας σε 2-1, όμως η Γλυφάδα ηταν πιο δυνατή στο 4ο σετ και πήρε τη νίκη με 3-1.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Τσχιλιάς, Σταμούλης, Γεωργακόπουλος, Χασάπης, Εκμετσόγλου, Βατυλιώτης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Μπακούλιας, Βίτσιος, Πρδαλάκης, Μπαϊλος, Καραπίτας).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



