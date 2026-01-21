Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο

Ενας ακόμη δικαστικός κρίκος θα προστεθεί αύριο στην πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης 1.500 δικογραφιών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, πριν από 7 χρόνια.

Κατηγορούμενη είναι η πρώην εισαγγελέας Πρωτοδικών του νησιού, που θα καθίσει αύριο στο εδώλιο του Εφετείου Ιωαννίνων, ύστερα από έφεσή της, αλλά και από έφεση του εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων για τους ακριβώς αντίθετους λόγους.

Σε πρώτο βαθμό, τον Απρίλιο του 2024, η τότε εισαγγελέας Πρωτοδικών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 χρόνων για κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή.

Στην ίδια πρωτόδικη διαδικασία αθωώθηκε η τέως αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας για συνέργεια στις ανωτέρω κακουργηματικές πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση των 1.500 δικογραφιών, πολλές από τις οποίες εντοπίστηκαν σ’ έναν φούρνο… έξω από την Κέρκυρα, αποκαλύφθηκε από την τότε εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας, Βασιλική Χριστούλη, η οποία νωρίτερα είχε υπηρετήσει αρκετά χρόνια στην Πάτρα και το όνομά της έχει συνδεθεί με πάρα πολλές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος ποικίλων παράνομων κυκλωμάτων.

Η κ. Χριστούλη, στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, είχε δεχθεί πάμπολλες γραπτές και τηλεφωνικές καταγγελίες και είχε προχωρήσει σε πολύμηνη συστηματική έρευνα, που έφερε στην επιφάνεια την εξαφάνιση από την υπηρεσία εκατοντάδων δικογραφιών, που οδήγησε σε παραγραφή πλήθους αδικημάτων, κακουργημάτων και πλημμελημάτων. Μάλιστα, εκατοντάδες δικογραφίες είχαν βρεθεί στον φούρνο φίλης της στη Γαρούνα Κέρκυρας, ενώ άλλες εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η ίδια!

Ας σημειωθεί ότι η καταδικασθείσα πρωτόδικα εισαγγελέας, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, απολύθηκε από το Σώμα στις 14 Απριλίου 2022, χωρίς δικαίωμα εργασίας σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα.

Αύριο η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθόσον αφορά στον πυρήνα της υπόθεσης διαχείρισης των περίπου 1.500 δικογραφιών.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι σε παράλληλη δίκη, για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα (ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος), η πρώην εισαγγελέας αθωώθηκε ομόφωνα, γιατί δεν αποδείχθηκε δόλος από την πλευρά της. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η τότε κατάσταση στην Εισαγγελία Κέρκυρας χαρακτηριζόταν από αταξία, ελλιπή μηχανοργάνωση και οργανωτικές αστοχίες, ειδικά μετά τη μετεγκατάσταση των δικαστηρίων το 2012, γεγονός που είχε δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στη διαχείριση των υποθέσεων.

Το αξιοσημείωτο της αυριανής δίκης είναι ότι δεν θα καταθέσουν παθόντες των εξαφανισθέντων φακέλων καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Και τούτο διότι ο ειδικός εφέτης ανακριτής ο οποίος είχε χειριστεί την υπόθεση δεν τους κάλεσε για κατάθεση… Νομικοί κύκλοι αποδίδουν έμφαση στο ανωτέρω γεγονός, θεωρώντας ότι η απουσία τους συναρτάται με την έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας.

