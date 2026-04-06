Παλλήνη: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

06 Απρ. 2026 21:14
Pelop News

Άνδρας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε σήμερα (6/4/20-26) νεκρός χαντάκι στην Παλλήνη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταινία τύπου tie wrap (δεματικό καλώδιο) δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο άνδρας έχει δυο tie wrap δεμένα με τις άκρες να είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η σορός βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του άνδρα,.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ