Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι...

Σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών βρίσκεται η Παναχαϊκή και ήδη έχει κάνει τις πρώτες επαφές, που όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στην αγορά υπάρχουν αρκετές καλές περιπτώσεις (δεν είναι ελεύθεροι όλοι), αλλά δύσκολες για τους «κοκκινόμαυρους» που πρέπει να μετρήσουν και το οικονομικό. Για πάμε να δούμε μερικές από αυτές:

Ο Βασίλης Σούλης δεν φαίνεται να υπολογίζεται στον Πύργο, μετά το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ζάκυνθο. Εχει χάσει τη θέση του βασικού από τον Τσεκούρα και το μέλλον του στην ομάδα μοιάζει αβέβαιο. Σίγουρα θα ήταν μια εξαιρετική λύση ο έμπειρος τερματοφύλακας για την Παναχαϊκή, όμως το κασέ του είναι απαγορευτικό για τους «κοκκινόμαυρους», τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Αλλη περίπτωση ο Νίκος Στασινόπουλος. Ο 22χρονος στόπερ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Μιλτιάδη, αλλά το ίδιο έκανε και πέρυσι με την Κόρινθο. Εδώ εκτός από το οικονομικό, ένα άλλο πρόβλημα είναι πως είναι βασικός στην ομάδα του και αναντικατάστατος.

Παρελθόν από τη Ζάκυνθο πιθανότατα θα αποτελέσει ο Νίκος Αναστασόπουλος. Ο έμπειρος μέσος που επίσης αμειβόταν πολύ καλά στο νησί, θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, ενώ φέτος παρότι ερχόταν από τον πάγκο, έχει πετύχει καθοριστικά γκολ, με τελευταίο το εκπληκτικό τέρμα που σημείωσε στο Αίγιο κόντρα στον Παναιγιάλειο.

Ακόμα μία περίπτωση για τον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Σπύρος Μπαλός. Ο 21χρονος αμυντικός μέσος που μπορεί να δώσει λύσεις και ως δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος από τον Μιλτιάδη.

Ο Σούλης, ο Στασινόπουλος και ο Αναστασόπουλος έχουν περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή, ο Μπαλός κατάγεται από την Κέρκυρα και έχει αγωνιστεί σε Θεσπρωτό, Λευκίμμη, Πανηλειακό και Κ19 Κέρκυρας.

Προφανώς και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής γνωρίζουν όλους τους παραπάνω προφανώς θα ήθελαν να έχουν κάποιους από αυτούς, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το οικονομικό.

Για παράδειγμα, πριν από καιρό είχε γίνει μια ανεπίσημη κρούση στον Ηλία Γκίκα, ο οποίος αποχώρησε από τον Μιλτιάδη και μάλλον θα συνεχίσει στον Πύργο. Αν λοιπόν, η Παναχαϊκή έχει τη δυνατότητα για 1-2 παρόμοιες περιπτώσεις, τότε γιατί όχι;

Σίγουρα, όμως θα αποκτηθούν και 3-4 νεαροί ποδοσφαιριστές, που θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν ως «μικροί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



