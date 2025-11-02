Παναχαϊκή-Καλαμάτα live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Παρακολουθείστε live στις 17.00 από το pelop.gr το παιχνίδι ανάμεσα στην Παναχαϊκή και την Καλαμάτα στην Πάτρα για την 5η αγωνιστική στη National League 2.

Διαιτητές: Λιότσιος-Λογοθέτης-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 27-17, 47-37 (ημ.),

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Θανάσης Λιόνας): 4. Χρυσανθόπουλος, 5. Χρονόπουλος 14 (2), 6. Οικονομίδης 2, 7. Μπίρμπας, 8. Νικολάου 6, 9. Σούτοβιτς 10 (1), 10. Χατζόπουλος 12 (1), 11. 11. Τσιμίδης 6, 12. Κανελλάκης, 13. Καραγγελής, 14. Μήλας, 15. Χριστόπουλος 4.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Αντώνης Νικολετάκης); 4. Μηλιτσόπουλος 6 (1), 5. Γκιρίτσης, 6. Ταβουλαρέας, 7. Κάραλης, 8. Πετριμέας, 9. Ιωάννου, 10. Καραγιαννίδης 18 (4), 11. Περρωτής 7, 12. Τσουλέας 5 (1), 13. Πρέλεβιτς 4, 15. Μπουκουβάλας, 17, Πουλημενάκος 5.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: Η Παναχαϊκή ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Χρονόπουλο, Σούτοβιτς, Χατζόπουλο, Νικολάου και Τσιμίδη, ενώ η Καλαμάτα άρχισε το παιχνίδι με τους Μηλιτσόπουλο, Καραγιαννίδη, Πρέλεβιτς, Τσουλέα και Πουλημενάκο. Αστοχες οι επιθέσεις και των δυο ομάδων στο πρώτο λεπτό, 6-6 στο 2΄, 6-8 στο 3΄, 11-10 στο 3΄, 14-10 στο 4΄ με ορεξάτους τους Χρονόπουλο και Σούτοβιτς, 16-11 στο 5΄, οι οπαδοί της Παναχαϊκής εισέρχονται στο κλειστό γυμναστήριο, καθώς ολοκληρώθηκε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Παναχαϊκή-Θύελλα, 18-13 στο 6΄, 23-13 στο 7΄, 25-13 στο 8΄, 27-15 στο 9, 27-17 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: Η Παναχαϊκή ξεκίνησε με τους Χατζόπουλο, Χρονόπουλο, Οικονομίδη, Σούτοβιτς και Τσιμίδη. 27-20 στο 11΄, 31-22 στο 12΄, η Καλαμάτα ροκανίζει την εις βάρος της διαφορά, ο Σούτοβιτς τα ακούει στον πάγκο από τον Θανάση Λιόνα, 32-25 στο 13΄, 34-25 στο 14΄, 39-25 στο 15΄, ο Μηλιτσόπουλος πετυχαίνει ένα τρελό τρίποντο, αλλά δεν μετράει, καθώς είχε ήδη σφυριχθεί φάουλ, 43-25 στο 16΄, 45-29 στο 17΄, 47-33 στο 18΄, 47-33 στο 19΄, 47-37 στο 20΄ με τρίποντο του Τσουλέα.

Γ΄ περίοδος: Η Παναχαϊκή ξεκίνησε με τους Χατζόπουλο, Χρονόπουλο, Σούτοβιτς, Νικολάου και Τσιμίδη. 47-37 στο 21΄, 49-37 στο 22΄, 52-40 στο 23΄, 52-42 στο 24΄, 52-45 στο 25΄, με φοβερό Καραγιαννίδη η αντεπίθεση της Καλαμάτας, 54-45 στο 26΄,

Δ΄ περίοδος:

Συνεχής ανανέωση…

