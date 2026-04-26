Παναχαϊκή: «Λατρεύουμε τον ΟΦΗ και την Κρήτη»

Το σύνθημα των Ομιλιτών (μας) μιλά για δίψα, μας μιλά για ενότητα, αλλά και για αγάπη για τον τόπο, για ένα πάθος που δεν σβήνει. Όμως τι ισχύει στην Πάτρα για τους «κοκκινόμαυρους»;

Παναχαϊκή: «Λατρεύουμε τον ΟΦΗ και την Κρήτη»
26 Απρ. 2026 14:16
Pelop News

Στην Πάτρα, από τη στιγμή που ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου σφύριξε για τελευταία φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν συνειρμούς με την Παναχαϊκή. Πλέον το ερώτημα που προκύπτει αυθόρμητα είναι ένα:
«Πώς το έκανε ο ΟΦΗ και πότε θα έρθει, επιτέλους, η ώρα της μεγάλης ομάδας της Πάτρας;»

Μπορεί η απάντηση να κρύβεται στους Ομιλίτες της Θύρας 4, που παραφράζοντας τα «Μαλαματένια Λόγια» των Χαράλαμπου Γαργανουράκη και Λάκη Χαλκιά, απογείωσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνθήματα των Κρητικών.

Αυτός είναι ο αυθεντικός στίχος
«Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι…»

Αυτό είναι το σύνθημα των Ομιλιτών

«Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και απ’ άκρη σ’ άκρη καίει το νησί.
Γενίτσαροι, κανένας δεν γλιτώνει, οι Ομιλίτες είμαστε μαζί.
Λατρεύουμε τον ΟΦΗ και την Κρήτη και το καμίνι τώρα ξαναζεί».

Όμως τι υπαγορεύει αυτό το σύνθημα — σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ — και παράλληλα τι μπορεί να διδάξει την επόμενη μέρα της Παναχαϊκής;

Μας μιλά για δίψα, μας μιλά για ενότητα, αλλά και για αγάπη για τον τόπο, για ένα πάθος που δεν σβήνει.

Κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα για την Πάτρα
1)Υπάρχει πραγματικά δίψα σε ολόκληρη την πόλη για την Παναχαϊκή;
2)Είναι όλοι δίπλα της ή μόνο όταν υπάρχουν οφίτσια;
3)Η στήριξη αποδεικνύεται στην πράξη ή εξαντλείται σε ευχολόγια;
4)Υπάρχει φλόγα, πάθος και ανιδιοτελής αγάπη;

Υ.Γ. Στο Πανθεσσαλικό, βρέθηκαν σχεδόν 8.000, ενδεχομένως και παραπάνω, φίλοι του ΟΦΗ.
Θυμίζουμε ότι η τελευταία φορά που ολόκληρη, κυριολεκτικά, η Πάτρα στάθηκε μαζικά δίπλα σε ομάδα της πόλης ήταν το 1995, όταν ο ΝΟΠ κατέκτησε το Κύπελλο νικώντας 13-12 τη Βουλιαγμένη.
Στο ΟΑΚΑ τότε στο κλειστό κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είχαν περισσότεροι από 6.000 Πατρινοί.

