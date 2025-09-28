Παναχαϊκή: Νίκη για τον κόσμο, αλλά για το 2/2

Η κερκίδα θα είναι γεμάτη και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους «κοκκινόμαυρους» να ζεστάνουν τους φιλάθλους τους

Παναχαϊκή: Νίκη για τον κόσμο, αλλά για το 2/2
28 Σεπ. 2025 10:42
Pelop News

Αρκετό κόσμο αναμένεται να συγκεντρώσει σήμερα (28/9) το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι της Παναχαϊκής κόντρα στον Μιλτιάδη (γηπ. Προσφυγικών, 16.00), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.
Η κερκίδα θα είναι γεμάτη και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους «κοκκινόμαυρους» να ζεστάνουν τους φιλάθλους τους με μία ακόμα νίκη και να κάνουν το 2/2.
Επειδή, όμως, παίζουν απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, το ματς χρειάζεται υπομονή, προσοχή και πάνω απ΄ όλα οι παίκτες χρειάζονται τη στήριξη των φιλάθλων ειδικά αν το πράγμα «στραβώσει».

Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Λεωνίδας Κυβελίδης, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Καμπεράι, ενώ επιστρέφει ο Νιφορόπουλος που εξέτισε την ποινή του.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Μιλτιάδης ξεκίνησε με νίκη, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της Κορίνθου, παρότι δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης.
Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Στάμος (Ηλείας) με βοηθούς τους Ντάβαρη, Παναγούλια της ίδιας Ενωσης.
Για το παιχνίδι έχουν εκδοθεί 1.200 εισιτήρια, όσα δηλαδή χωράει η κερκίδα του γηπέδου Προσφυγικών. Οσα εισιτήρια έχουν απομείνει, θα πωλούνται σε εκδοτήριο έξω από το γήπεδο από τις 14.30.

Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Παναιγιάλειο, που μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΣ Πύργος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζάκυνθο (Δημ. Στάδιο Ζακύνθου, 15.30).

Οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, απέλυσαν τον προπονητή τους και δείχνουν πως έχουν προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσει η αιγιώτικη ομάδα που έχει την ποιότητα να το κάνει και να φύγει με τη νίκη.
Εκτός έδρας δοκιμάζεται και η Θύελλα με αντίπαλο τον Πανθουριακό (γηπ. Μεσσηνιακού, 16.00) με την πατρινή ομάδα να ψάχνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.
Τα άλλα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:
Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός (16.00), Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς (16.00), ΠΑΣ Πύργος – Κόρινθος (16.00).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά
12:02 Επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους έκαναν οι Ρώσοι στην Ουκρανία – Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο
11:54 Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού – Μέχρι στιγμής έχουν πέσει ψιχάλες
11:41 Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα με δρομείς να χαιρετούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Κινητοποιήσεις το απόγευμα
11:30 Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό το μετάλλιο είναι για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες»
11:22 Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο για τη Δυτική Ελλάδα – Από μεθυσμένους μέχρι σύλληψη καταδικασμένου για απάτη
11:13 Οργή του Νίκου Πλακιά για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη
11:01 Μητσοτάκης: Οι εγχώριες φωνές του «όχι σε όλα» δεν θέλουν μία ισχυρή χώρα – Η ανάρτηση της Κυριακής
10:52 Έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κοτρολός – Θλίψη στο Αγρίνιο
10:44 Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
10:42 Παναχαϊκή: Νίκη για τον κόσμο, αλλά για το 2/2
10:35 Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος ανήλικου μαθητή για την επίθεση σε 14χρονο
10:26 Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από ένα κιλό κάνναβης
10:18 Ινδία: Χάος σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού – 39 νεκροί από ποδοπάτημα ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη γυναίκα από παράσυρση αυτοκινήτου
9:55 Τα 7 σημάδια που δείχνουν πως η γάτα σας θέλει να της βρείτε παρέα
9:43 Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος – Τρομερή κούρσα για το χρυσό στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας
9:40 Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023
9:35 Ανδρέας Κατσανιώτης στον Peloponnisos FM: Ολες οι φωνές χωρούν – Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη για σύνθεση
9:29 Τατόι: Κοριτσάκι και η μητέρα της έπαθαν ηλεκτροπληξία από καλώδιο σε πάρκο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ