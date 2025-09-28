Παναχαϊκή: Νίκη για τον κόσμο, αλλά για το 2/2

Αρκετό κόσμο αναμένεται να συγκεντρώσει σήμερα (28/9) το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι της Παναχαϊκής κόντρα στον Μιλτιάδη (γηπ. Προσφυγικών, 16.00), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Η κερκίδα θα είναι γεμάτη και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους «κοκκινόμαυρους» να ζεστάνουν τους φιλάθλους τους με μία ακόμα νίκη και να κάνουν το 2/2.

Επειδή, όμως, παίζουν απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, το ματς χρειάζεται υπομονή, προσοχή και πάνω απ΄ όλα οι παίκτες χρειάζονται τη στήριξη των φιλάθλων ειδικά αν το πράγμα «στραβώσει».

Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Λεωνίδας Κυβελίδης, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Καμπεράι, ενώ επιστρέφει ο Νιφορόπουλος που εξέτισε την ποινή του.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Μιλτιάδης ξεκίνησε με νίκη, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της Κορίνθου, παρότι δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Στάμος (Ηλείας) με βοηθούς τους Ντάβαρη, Παναγούλια της ίδιας Ενωσης.

Για το παιχνίδι έχουν εκδοθεί 1.200 εισιτήρια, όσα δηλαδή χωράει η κερκίδα του γηπέδου Προσφυγικών. Οσα εισιτήρια έχουν απομείνει, θα πωλούνται σε εκδοτήριο έξω από το γήπεδο από τις 14.30.

Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Παναιγιάλειο, που μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΣ Πύργος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζάκυνθο (Δημ. Στάδιο Ζακύνθου, 15.30).

Οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, απέλυσαν τον προπονητή τους και δείχνουν πως έχουν προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσει η αιγιώτικη ομάδα που έχει την ποιότητα να το κάνει και να φύγει με τη νίκη.

Εκτός έδρας δοκιμάζεται και η Θύελλα με αντίπαλο τον Πανθουριακό (γηπ. Μεσσηνιακού, 16.00) με την πατρινή ομάδα να ψάχνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Τα άλλα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:

Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός (16.00), Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς (16.00), ΠΑΣ Πύργος – Κόρινθος (16.00).

