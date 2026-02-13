Παναχαϊκή: Ότι πάρει με την Κόρινθο, θα είναι κέρδος

Με όπλο την αμυντική της λειτουργία θα προσπαθήσει η Παναχαϊκή να πάρει έστω και έναν βαθμό στον μεθαυριανό εκτός έδρας με την Κόρινθο.

Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα παρατάξει μια ομάδα με σκοπό να κλείσει τους χώρους, να μην δεχθεί φάσεις και να κρατήσει με σχετική άνεση την ισοπαλία. Αλλωστε, είναι το μοναδικό που ξέρει η Παναχαϊκή να κάνει πολύ καλά, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές για να παίξει κάτι καλύτερο.

Τώρα, αν σε κάποια αντεπίθεση έρθει και ένα γκολ, σίγουρα οι «κοκκινόμαυροι» δεν θα πουν όχι.

Η Κόρινθος μεσοβδόμαδα είχε αγωνιστική υποχρέωση και μάλιστα εκτός έδρας με τα Τρίκαλα για το Κύπελλο Γ’ Εθνικής (έχασε 3-0) με τον Νίκο Κουρμπανά να μην χρησιμοποιεί τους περισσότερους από τους βασικούς του ποδοσφαιριστές ώστε να είναι πανέτοιμοι για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή.

