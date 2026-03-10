Παναχαϊκη, Παναιγιάλειος και Θύελλα περιμένουν τις αποφάσεις

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου ή το σαββατοκύριακο 21-22 του μήνα είναι οι πιθανότερες ημερομηνίες έναρξης των play offs και των play outs της Γ’ Εθνικής, καθώς ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες.

Η υπόθεση της Βέροιας και των Ακριτών Συκεών έχει «παγώσει» κάθε διαδικασία, με το ενδεχόμενο η υπόθεση να φτάσει μέχρι το Διαιτητικό Δικαστήριο -και πιθανώς και στην Επιτροπή Εφέσεων- να είναι πλέον ορατό.

Ετσι, λοιπόν, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα να πραγματοποιηθεί η κλήρωση, μοιάζει απίθανο το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι αγώνες στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Επίσης, το σίγουρο είναι πως δεν θα ξαναδούμε το φετινό σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, καθώς παρατηρήθηκαν πολλές αστοχίες. Η μεγαλύτερη είναι πως συμμετέχουν ομάδες στη διαδικασία χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, που απλώς συμπληρώνουν το γκρουπ σε play offs και play outs, ρυθμίζοντας πιθανότατα την εξέλιξη.

Δείτε τι συμβαίνει στα «κάτω».

Στον 1ο όμιλο ο Ορέστης Ορεστιάδας, στον 2ο η ΑΕ Ευόσμου, στον 4ο ο Πανγυθεατικός και ο Ερμής Μελιγούς, καθώς και στον 6ο ο Γρανίτης, δεν έχουν καμία ρεαλιστική πιθανότητα παραμονής, ενώ σε 3ο και 5ο όμιλο Θεσπρωτός και Ρόδος έχουν ήδη αποβληθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι ομάδες αυτές καλούνται να αγωνιστούν, επιβαρύνοντας τα ταμεία τους χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

