Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»

Στο αρχείο τέθηκε, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος, η υπόθεση που είχε ανοίξει γύρω από τη μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες και τα ποσά που είχαν παρουσιαστεί δημοσίως ως αποκρυφθέντα εισοδήματα ύψους 3,2 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι, μετά την παροχή εξηγήσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο αρμόδιος εισαγγελέας έκρινε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, οδηγώντας έτσι την υπόθεση σε αρχειοθέτηση. Την ίδια εξέλιξη μετέδωσαν σήμερα και μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι η δικογραφία μπαίνει στο αρχείο, με την υπόθεση να διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών για την προβλεπόμενη επικύρωση της αρχειοθέτησης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος υποστηρίζει ότι μια υπόθεση που επί εβδομάδες προβλήθηκε στον δημόσιο διάλογο ως μείζον σκάνδαλο, τελικά κατέληξε, όπως λέει, χωρίς αντικείμενο. Επιμένει ότι η συζήτηση γύρω από το όνομά του αναπτύχθηκε μέσα από διαρροές, non papers και εικασίες, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, όπως σημειώνει, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία ούτε του είχε κοινοποιηθεί οποιοδήποτε επίσημο πόρισμα.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στέκεται ιδιαίτερα στη διατύπωση ότι «δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση και, συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ποινικής διερεύνησης», παρουσιάζοντας την αρχειοθέτηση ως την πιο επίσημη απάντηση απέναντι στις καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, φροντίζει να ξεχωρίσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη από άλλη, προγενέστερη υπόθεση, για την οποία -όπως αναφέρει- έχει εκδοθεί διάταξη δέσμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κληθεί, όπως λέει, να λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος, ενώ εκκρεμεί και προσφυγή που έχει κατατεθεί από την πλευρά του.

Στο πολιτικό και θεσμικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Γιάννης Παναγόπουλος συνδέει τη χρονική στιγμή κατά την οποία ήρθαν στο φως οι σχετικοί ισχυρισμοί με τη συζήτηση για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την ενίσχυση του ρόλου της ΓΣΕΕ, υπονοώντας ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών δεν ήταν άσχετη με εκείνη τη συγκυρία. Όπως σημειώνει, η σύμπτωση αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα, ενώ στρέφει τα πυρά του και προς τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια θεσμική λειτουργία δεν μπορεί να ταυτίζεται με διαρροές και διαμόρφωση εντυπώσεων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ίδιος κάνει λόγο για ζήτημα που ξεπερνά το προσωπικό του πρόσωπο και αγγίζει την ίδια την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Επιμένει ότι το βασικό διακύβευμα παραμένει η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ύπαρξη ενός ισχυρού, ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε πιέσεις και επιθέσεις.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθαρίζει ότι, σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για την προάσπιση τόσο της προσωπικότητάς του όσο και του θεσμικού ρόλου που εκπροσωπεί. Παράλληλα, δηλώνει ότι η εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη είναι δεδομένη και διαμηνύει πως θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του για τους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ότι αυτό που τελικά κρίνεται δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά η ίδια η φωνή της εργασίας.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου

«Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίχθηκε μια δημόσια συζήτηση γύρω από το πρόσωπό μου, η οποία στηρίχθηκε σε διαρροές, non papers και εικασίες, πριν καν ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία και χωρίς να μου έχει επιδοθεί οποιοδήποτε επίσημο πόρισμα.

Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη «υπόθεση μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες και αποκρυφθέντα εισοδήματα 3,2 εκατομμυρίων ευρώ», μετά την υποβολή των εξηγήσεών μου και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση και, συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ποινικής διερεύνησης.

Με απλά λόγια. Μια υπόθεση που παρουσιάστηκε επί εβδομάδες ως «σοβαρή καταγγελία» και «μεγάλο σκάνδαλο», κατέληξε χωρίς αντικείμενο.

Την ίδια στιγμή, για την πρώτη χρονικά υπόθεση, για την οποία εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης, δεν έχουμε μέχρι σήμερα κληθεί να λάβουμε γνώση οποιουδήποτε πορίσματος, ενώ εκκρεμεί και η προσφυγή που έχουμε καταθέσει κατά της σχετικής διάταξης.

Κι όμως, στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης, όλα αυτά παρουσιάστηκαν ως ήδη κλεισμένα και δεδομένα. Δεν ήταν. Και αυτό δεν είναι μια λεπτομέρεια. Είναι η ουσία. Γιατί πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη, κάποιοι φρόντισαν να μιλήσουν για αυτήν. Και όχι σε τυχαίο χρόνο.

Η πρώτη οργανωμένη δημοσιοποίηση των σχετικών ισχυρισμών συνέπεσε με τη συζήτηση στη Βουλή για μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη που δεν είναι άλλη από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με ενισχυμένο ρόλο της ΓΣΕΕ, που επαναφέρουν δικαιώματα και καλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους.

Η σύμπτωση αυτή γεννά εύλογα και σοβαρά ερωτήματα.

Ιδιαίτερα όταν τα όσα διακινήθηκαν φέρονται να προέρχονται από τον επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Βουρλιώτη, δημιουργείται ένα ακόμη πιο σοβαρό ζήτημα. Μια Ανεξάρτητη Αρχή οφείλει να λειτουργεί με θεσμική ουδετερότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις διαδικασίες, όχι μέσω διαρροών και διαμόρφωσης εντυπώσεων πριν την ολοκλήρωση της κρίσης.

Όταν αυτό δεν τηρείται, δεν πλήττεται μόνο ένα πρόσωπο. Πλήττεται η αξιοπιστία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κράτος Δικαίου.

Γιατί, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο της εργασίας, επιχειρήθηκε να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από το ουσιαστικό διακύβευμα σ’ ένα σκηνικό εντυπώσεων και αμφισβήτησης;

Ποιον εξυπηρετεί αυτή η επιλογή;

Για μένα, το διακύβευμα ήταν και παραμένει ένα. Η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ύπαρξη ενός ισχυρού, ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος.

Σ’ αυτή τη διαδρομή, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, πιέσεις και επιθέσεις. Όμως, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση.

Ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με πολυετή παρουσία και ευθύνη στον χώρο της εργασίας, έχω αποδείξει ότι μπορώ να αντέχω, να υπερασπίζομαι και να προχωρώ. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Με καθαρό λόγο, με θεσμική συνέπεια και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μου έχουν αναθέσει οι εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα, τα ερωτήματα που προκύπτουν από τον τρόπο και το χρόνο διακίνησης αυτών των ισχυρισμών δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τους νομικούς μου συμβούλους, θα αξιοποιήσω κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία τόσο της προσωπικότητάς μου όσο και του θεσμικού ρόλου που εκπροσωπώ.

Η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη είναι δεδομένη. Όπως δεδομένη είναι και η δέσμευσή μου να συνεχίσω απρόσκοπτα το έργο για τους εργαζομένους.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που κρίνεται δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά η δύναμη και η φωνή της εργασίας».

