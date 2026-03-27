Παναιγιάλειος: Αναχωρεί η αποστολή για τη Μαραθόπολη

Με πρωινή προπόνηση στο γήπεδο της Αβύθου ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία του Παναιγιάλειου για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Μιλτιάδη, για την 2η αγωνιστική των play-offs.

Ο τεχνικός Φώντας Καζακόπουλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών ή απουσιών, με ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα να βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα γι’ αυτόν τον κρίσιμο αγώνα.

Η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει σήμερα το μεσημέρι από το δημοτικό στάδιο Αιγίου με προορισμό τη Μαραθόπολη, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Το Σάββατο το μεσημέρι θα διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ του Μιλτιάδη και του Παναιγιαλείου, στο γήπεδο Πύργου Τριφυλίας με στόχο των μελανόλευκων τη δεύτερη νίκη στα play-offs.

