Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ

Ο Παναιτωλικός θέλει να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

30 Νοέ. 2025 10:57
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό (30/11/25, 17:00, Cosmote Sport 1) για την 12η αγωνιστική της Super League και θέλει το τρίποντο που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναιτωλικός θέλει να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με 3-0 και φαίνεται ότι με τον Γιάννη Αναστασίου έχει βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας. Βρίσκονται στην 9η θέση και θα ψάξουν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν ενάντια στους πρωτοπόρους της Super League.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ψάξει το τρίποντο στο Αγρίνιο για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια βαθμών από τους διώκτες του, που έχουν δύσκολα παιχνίδια την 12η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει έξι σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να το συνεχίσει για να παραμείνει πρώτος και να δουλέψει με ηρεμία για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Στρεφέτσα αναμένεται να πάρει θέση βασικού μετά την πολύ καλή του εμφάνιση κόντρα στη «Βασίλισσα», ενώ ο Μεντιλίμπαρ είναι πιθανό να ξεκουράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ποντένσε και Τσικίνιο δεν υπολογίζονται καθώς τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση του Champions League, ενώ ο Ταρέμι έμεινε εκτός αποστολής για τους Πειραιώτες. Ο Πιρόλα υπολογίζεται κανονικά από τον Μεντιλίμπαρ.

Για τον Παναιτωλικό εκτός είναι ο Στάγιτς με θλάση. Οι Σιέλης, Μίχαλακ και Ενκολόλο έμειναν εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες, όπως και οι Αποστολόπουλος και Μλάντεν, που δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τους τραυματισμούς τους.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Βοηθοί του θα είναι οι Νικολακάκης και Κόλλιας. Τέταρτος διαιτητής στο Αγρίνιο θα είναι ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Ευαγγέλου με βοηθό τον Πουλικίδη.

