Παναιτώλιο: Μπήκε σε αυλή σπιτιού για να κλέψει, τον είδε η ιδιοκτήτρια και έφυγε

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής σε σπίτι στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έγινε αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια την ώρα που βρισκόταν στην αυλή και τράπηκε σε φυγή πηδώντας την περίφραξη.

21 Απρ. 2026 12:07
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της 20ής Απριλίου 2026 στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας κλοπής που είχε καταγγελθεί στο Παναιτώλιο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 19ης Απριλίου φέρεται να μπήκε σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό να αφαιρέσει αντικείμενο από τον χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να πάρει ένα σκεύος, όμως η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού τον αντιλήφθηκε, με αποτέλεσμα εκείνος να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να διαφύγει από το σημείο.

Τον είδε η ιδιοκτήτρια και έφυγε πηδώντας την περίφραξη

Η παρουσία του άνδρα στην αυλή έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια της οικίας, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή, είχε πλησιάσει πριν τραπεί σε φυγή. Για να απομακρυνθεί από το σημείο, φέρεται να υπερπήδησε την περίφραξη του σπιτιού και να εξαφανίστηκε.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση του δράστη.

Η σύλληψη στο Αγρίνιο

Έπειτα από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας στο Αγρίνιο.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη δικογραφία να αφορά απόπειρα κλοπής και τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

