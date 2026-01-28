Παναμάς: Υπό κράτηση ο πρώην αντιπρόεδρος Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο

Στη σύλληψη του πρώην αντιπροέδρου του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, προχώρησαν οι αρχές της χώρας, καθώς αντιμετωπίζει υποψίες για παράνομο πλουτισμό. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, σε διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά, λίγο μετά την επιστροφή του από τη Γουατεμάλα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος, ο οποίος διετέλεσε στο αξίωμα την περίοδο 2019–2024, μεταφέρθηκε υπό αστυνομική συνοδεία εκτός του αεροδρομίου, όπως κατέγραψαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, με εικόνες να τον δείχνουν να οδηγείται με χειροπέδες σε υπηρεσιακό όχημα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της εισαγγελίας για την έκδοση εντάλματος σε βάρος του, στο πλαίσιο έρευνας για περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τα οποία φέρεται να μην δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Ο κ. Καρίσο είχε μεταβεί στη Γουατεμάλα προκειμένου να ορκιστεί μέλος του Κεντροαμερικανικού Κοινοβουλίου (PARLACEN), ιδιότητα που θα του παρείχε ποινική ασυλία. Ωστόσο, επέστρεψε στον Παναμά μόλις ενημερώθηκε για το ένταλμα σύλληψης.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κατά την άφιξή του, ο πρώην αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι είναι αθώος και χαρακτήρισε την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Βίκτορ Ορόβιο δήλωσε ότι έχουν κατατεθεί στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνουν τη νομιμότητα των επίμαχων κεφαλαίων.

Τα τελευταία χρόνια ο Παναμάς βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά υποθέσεων διαφθοράς, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δύο πρώην πρόεδροι της χώρας διώκονται ποινικά για τη συμμετοχή τους στο εκτεταμένο σκάνδαλο της βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Odebrecht, η οποία έχει παραδεχθεί την καταβολή δωροδοκιών σε πολιτικούς σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

