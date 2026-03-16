Παναθηναϊκός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Κάτρη έως το 2030
16 Μαρ. 2026 20:25
Pelop News

Ο νεαρός Γιώργος Κάτρης εντυπωσιάζει μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Λεβαδειακό και σε αυτό το πλαίσιο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και επέκτεινε τη συνεργασία τους. Το προηγούμενο συμβόλαιο των δυο πλευρών είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028 και το νέο deal είναι έως το καλοκαίρι του 2030.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο στο Τριφύλλι, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’. Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο».

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε:
«Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατίπραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ