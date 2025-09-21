Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Βίοι αντίθετοι για τους δύο αιώνιους αντιπάλους – Απόψε το μεγάλο ντέρμπι

Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν, καθώς πέρα ότι πρόκειται για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, πάντα τα παιχνίδια ανάμεσα στους δύο ακολουθούνται από μεγάλη κουβέντα και κριτική σε ενδεχόμενο αρνητικού αποτελέσματος.

21 Σεπ. 2025 11:15
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το μεγαλύτερο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League απόψε στις 9 το βράδυ. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους, μιας και οι πράσινοι ψάχνουν την πρώτη τους φετινή νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί εντός συνόρων.

Η παράδοση είναι μακράν υπέρ των ισοπαλιών, καθώς σε 72 αναμετρήσεις 30 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Ο Παναθηναϊκός έχει 22 νίκες και ο Ολυμπιακός 20. Στους τελευταίους μεταξύ τους αγώνες η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει τρεις σερί νίκες κόντρα στους πράσινους, που καλούνται να σπάσουν αυτό το αρνητικό γι’ αυτούς σερί.

Οι απουσίες των δύο ομάδων

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Φακούντο Πελίστρι, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και ακολουθεί ατομικές προπονήσεις και τον Γερεμέγεφ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εκτός αποστολής τους Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.
