Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής

Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο ΣΕΦ για προπόνηση αλλά αυτή τη φορά το επέλεξε και μένει να δούμε εάν θα πάει ή θα ακυρωθεί τελευταία στιγμή η προπόνηση.

Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
05 Μαρ. 2026 18:48
Pelop News

Πρωινή προπόνηση στο ΣΕΦ θα κάνει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κάνει χρήση του δικαιώματος που της δίνει η Euroleague και θα κατέβει στο ΣΕΦ για σουτάκια λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που αρχίζει στις 21:15.

