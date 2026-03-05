Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής

Πρωινή προπόνηση στο ΣΕΦ θα κάνει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κάνει χρήση του δικαιώματος που της δίνει η Euroleague και θα κατέβει στο ΣΕΦ για σουτάκια λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που αρχίζει στις 21:15.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο ΣΕΦ για προπόνηση αλλά αυτή τη φορά το επέλεξε και μένει να δούμε εάν θα πάει ή θα ακυρωθεί τελευταία στιγμή η προπόνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



