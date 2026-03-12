Πανδαισία πινγκ – πονγκ στο «Τόφαλος»

Την Κυριακή 8 Μαρτίου έγιναν στο ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ οι δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου για τα πρωταθλήματα των ΟΜΙΛΩΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ και της Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ.

Όλοι οι αγώνες έγιναν στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ ( προπονητήριο ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) και στο διπλανό χώρο της τοξοβολίας, με τις ομαδικές συναντήσεις να γίνονται συγχρόνως σε 9 τραπέζια.

Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ τερμάτισε 1ος χωρίς ήττα, ξεκινά τα play off με 24 βαθμούς και πλέον είναι το φαβορί για να καταλάβει την πρώτη θέση του ομιλου και να διεκδικήσει στα μπαράζ την άνοδο στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Η ομάδα του ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ενισχυμένη με υψηλού αγωνιστικού επιπέδου αθλητές επιβεβαίωσε με την αήττητη πορεία της το τίτλο του φαβορί.

Η σημαντικότερη συνάντηση της ημέρας έγινε μεταξύ των ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ 2010. Οι ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ μετά από αγώνα τριών και πλέον ωρών επικράτησαν με 4-2 και από τη τέταρτη θέση της βαθμολογίας ανέβηκαν στη δεύτερη λόγω καλύτερου συντελεστή στα παιχνίδια μεταξύ των τριών ισοβαθμούντων ομάδων.

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ , ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΕΣ 2010 ισοβάθμησαν στη 2η θέση με 20 βαθμούς και θα ξεκινήσουν τα play off, που θα γίνουν στο Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ στις 29 Μαρτίου, με διαφορά 4 βαθμών από τον πρώτο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ. Αναμένονται δυνατές αναμετρήσεις μεταξύ των τεσσάρων ομάδων για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί και αυτή στα μπαράζ ανόδου για την Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ..

Για τις θέσεις 5-8 (play out), μετά την αποχώρηση από το πρωτάθλημα του ΚΟΡΟΙΒΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ , που έχει ήδη υποβιβαστεί , ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2, ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ και ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ θα προσπαθήσουν για την παραμονή.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1 – 4

ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2 4 – 0

ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 – ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 – 4

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 – 0

ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ – ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 – 4

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2- ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1 – 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 24

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20

-ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 20

-ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 20

5.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15

6.ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 15

7.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 12

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στην Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΓΑΛΗΝΗ που ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες και ο τίτλος θα κριθεί από το αναμεταξύ τους παιχνίδι στα play off. Η πρωταθλήτρια ομάδα θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου για την Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 0 – 4

ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ – ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 – 1

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 – 2

ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ – ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 – 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 15

-ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 15

3.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 11

4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10

5.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 7

Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Στο 1ο όμιλο του Α’ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ προηγούνται ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) και στον 2ο όμιλο ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2η ομάδα) και ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (2η ομάδα). Θα γίνουν αγώνες μπαράζ και οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1- ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0 – 4

ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 – ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 4 – 3

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2- ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1 4 – 0

ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ 4 – 2

ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 – ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 4 – 1

ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 – ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2 4 – 0

ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 – ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4 – 0

ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 0 – 4

ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2- ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 1 – 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1.ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15

-ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 15

3.ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ 12

4.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 10

5, ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1 8

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 16

2.ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 14

3.ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 12

4.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2 9

5.ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 9

