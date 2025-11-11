Πανελλαδικές 2025: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του ΟΠΕΚΑ

Χρηματικά βραβεία ύψους 1.000 ευρώ σε 650 φοιτητές από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Πανελλαδικές 2025: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του ΟΠΕΚΑ
11 Νοέ. 2025 8:40
Pelop News

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα υποτροφιών για επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση χρηματικού βραβείου – υποτροφίας ύψους 1.000 ευρώ σε 650 φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες τρίτεκνων ή πολύτεκνων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Η διαδικασία των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μαθητές και μαθήτριες που:

  • Εισήχθησαν για πρώτη φορά σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

  • Η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία είναι επίσης δικαιούχοι του ίδιου φορέα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των 650, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.
