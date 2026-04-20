Πανελλαδικές 2026: Δυναμική επιστροφή των στρατιωτικών σχολών – Εκρηκτική άνοδος στις προκαταρκτικές εξετάσεις

Ισχυρή επαναφορά καταγράφουν το 2026 οι στρατιωτικές σχολές, οι οποίες φαίνεται να ξανακερδίζουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία πολλές από αυτές έβλεπαν τη ζήτηση να υποχωρεί και τις κενές θέσεις να αυξάνονται. Τα φετινά στοιχεία από τις προκαταρκτικές εξετάσεις δείχνουν σαφή άνοδο τόσο στις αιτήσεις όσο και στη συμμετοχή και τους επιτυχόντες, αποτυπώνοντας μια νέα τάση υπέρ της στρατιωτικής καριέρας.

Η αλλαγή αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Συνδέεται ευθέως με παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ώστε οι στρατιωτικές σχολές να γίνουν πιο προσβάσιμες σε ευρύτερο φάσμα υποψηφίων. Πλέον, μπορούν να δηλώνονται από περισσότερα επιστημονικά πεδία — συγκεκριμένα από το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο — ενώ άνοιξε και η δυνατότητα πρόσβασης για αποφοίτους ΕΠΑΛ σε ποσοστό 10%. Παράλληλα, ορισμένες ειδικότητες εντάχθηκαν και στο 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη δεξαμενή των ενδιαφερομένων.

Αυτή η διεύρυνση έρχεται να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που είχε καταγραφεί έντονα τα προηγούμενα χρόνια: πολλές θέσεις έμεναν κενές όχι απαραίτητα επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά επειδή δεν είχαν όλοι οι υποψήφιοι δικαίωμα πρόσβασης. Η εικόνα του 2025 ήταν αποκαλυπτική, με σημαντικά κενά σε στρατιωτικές σχολές και αισθητή πτώση βάσεων, εξέλιξη που είχε προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για την ελκυστικότητα του συγκεκριμένου δρόμου.

Τα νούμερα που δείχνουν τη στροφή

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το 2026 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις έφτασαν τις 981, από 811 το 2025. Από αυτούς, 916 αναμενόταν να συμμετάσχουν και τελικά προσήλθαν 769, όταν το αντίστοιχο περσινό νούμερο ήταν 640. Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η αύξηση στους επιτυχόντες, που έφτασαν τους 708 το 2026, έναντι 552 το 2025.

Εντυπωσιακή είναι η εικόνα και στις σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί, οι επιτυχόντες εκτοξεύθηκαν στους 1.373 το 2026, από μόλις 275 το 2025, δείχνοντας μια θεαματική στροφή των υποψηφίων προς τις συγκεκριμένες σχολές. Σταθερά υψηλό ενδιαφέρον εμφανίζει και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με 1.091 επιτυχόντες το 2026, ενώ ανοδική πορεία σημειώνει και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου οι επιτυχόντες αυξήθηκαν σε 1.898 από 1.740 το 2025.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Οι αιτήσεις ανέβηκαν στις 1.172 από 1.135, η συμμετοχή στις εξετάσεις διαμορφώθηκε στους 1.043 από 966 και οι επιτυχόντες έφτασαν τους 994, έναντι 832 πέρυσι. Η άνοδος αυτή δείχνει ότι η ΣΜΥ ανακτά και αυτή έδαφος στις επιλογές των νέων.

Τι άλλαξε και ξαναγίνονται ελκυστικές

Η νέα αυτή τάση δεν εξηγείται μόνο από τη διεύρυνση της πρόσβασης. Συνδέεται και με παρεμβάσεις στις συνθήκες φοίτησης και στην επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν αυξηθεί οι αποδοχές των σπουδαστών, με την αποζημίωση για τους ευέλπιδες να ανεβαίνει από τα 165 ευρώ στα 609 ευρώ και για τους υπαξιωματικούς από τα 124 στα 249 ευρώ. Παράλληλα, προωθούνται έργα αναβάθμισης εγκαταστάσεων, στεγαστικές παρεμβάσεις για τα στελέχη και βελτιώσεις στην καθημερινότητα των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται και το ακαδημαϊκό αποτύπωμα των σχολών, με αναβαθμίσεις στα πτυχία, κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και δυνατότητες συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό αλλάζει σταδιακά την εικόνα που είχαν αρκετοί υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές, καθώς δεν αντιμετωπίζονται πια μόνο ως ένας δρόμος άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και ως εκπαιδευτικές επιλογές με ευρύτερο ορίζοντα.

Από τις κενές θέσεις στην επιστροφή του ενδιαφέροντος

Η φετινή εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με την κατάσταση που επικρατούσε μόλις πριν από δύο χρόνια. Το 2024 είχε καταγραφεί σοβαρό πρόβλημα με εκατοντάδες κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές, ενώ και το 2025 παρατηρήθηκαν μεγάλες απώλειες και χαμηλές βάσεις σε ορισμένα τμήματα. Η σημερινή άνοδος, επομένως, δεν είναι απλώς μια αριθμητική μεταβολή, αλλά μια ένδειξη ότι η τάση μπορεί να αρχίζει να αντιστρέφεται.

Το αν αυτή η επιστροφή θα αποτυπωθεί και στις τελικές βάσεις εισαγωγής μένει να φανεί τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, πάντως, τα στοιχεία των προκαταρκτικών εξετάσεων δείχνουν καθαρά ότι οι στρατιωτικές σχολές μπαίνουν ξανά στο κάδρο των σοβαρών επιλογών για πολλούς υποψηφίους των Πανελλαδικών του 2026.

